‘Dead to Me’ renouvelle pour une troisième et dernière saison sur Netflix

Contrairement à tant de séries que Netflix a condamné pour des raisons financières, ‘Dead to Me’ prendra fin suite à la décision créative de ses managers. Cela a été confirmé par la créatrice Liz Feldman et l’une de ses protagonistes, Christina Applegate, lors de la réaction au renouvellement de sa comédie acclamée pour une troisième et dernière saison.

Linda Cardellini et Christina Applegate dans Dead to Me

« Du début à la fin, Dead to Me est exactement la série que je voulais faire. Et ça a été un cadeau incroyable. Raconter une histoire qui fleurit du deuil et de la perte m’a mis au défi en tant qu’artiste et m’a guéri en tant qu’être humain « , a déclaré Feldman, qui a remercié le processus de collaboration étroite avec le casting principal et Netflix.

En fait, comme le rapporte Deadline, cette annonce douce-amère s’est accompagnée d’autres nouvelles qui assurent l’avenir du scénariste dans l’industrie, puisque a signé un accord de développement avec Netflix pour générer plus de contenu dans les prochaines années. Applegate, qui a reçu un Emmy et une nomination aux Golden Globe pour son travail sur la série, a également défendu la décision de mettre fin au troisième opus: « Ces femmes me manqueront. Mais nous avons pensé que c’était la meilleure façon de clore votre histoire. Merci à tous les fans. Nous reprendrons le travail lorsqu’il sera en sécurité. «

Avec l’objectif en vue

L’annonce du renouvellement et de l’achèvement de «Dead to Me» vient peu après que ‘Ozark’, ‘Lucifer’ et ‘The Kominsky Method’ aient vécu la même expérience. Les quatre fictions feront leurs adieux avec leurs prochaines saisons, comme l’ont fait tout au long de l’année des productions emblématiques telles que «BoJack Horseman», «Dark» et «For 13 raisons». Dans le cas de ‘Dead to Me’, la première de sa fin est prévue pour 2021.