Dead Cells obtient le DLC Fatal Falls au début de l’année prochaine – 5 $ pour «une quantité importante de nouveau contenu»

Comme promis, Dead Cells est «toujours en vie». Les développeurs ont révélé le prochain DLC majeur du jeu, intitulé Fatal Falls, qui comprendra deux nouveaux biomes, un nouveau boss et une foule de contenu supplémentaire. D’autres mises à jour gratuites arrivent également et le développeur Motion Twin commence également à taquiner son mystérieux prochain projet.

Fatal Falls sera lancé début 2021 au même prix que le pack DLC précédent: 4,99 $ / 4,49 £ / 4,99 €. Il comprend deux nouveaux biomes extérieurs appelés Fractured Shrines et The Undying Shores, qui constitueront des chemins parallèles vers les zones du village sur pilotis et de la tour de l’horloge. Il y aura de nouvelles armes et ennemis, en plus du nouveau boss.

La mise à jour gratuite de Dead Cells en décembre est toujours à venir, avec une nouvelle arme, une nouvelle foule, une salle des traditions, de nouveaux skins et une nouvelle option de régime. D’autres mises à jour gratuites arrivent également – Fatal Falls est en partie destiné à aider à financer ces ajouts gratuits, en plus du prochain projet Motion Twin. Les développeurs ne révèlent encore rien sur le nouveau jeu, mais ils ont partagé l’art conceptuel de quelques directions qui frappent des impasses.

Vous pouvez consulter un aperçu rapide des nouvelles zones dans la vidéo ci-dessous.

Dead Cells est l’un des meilleurs roguelites de ces dernières années, donc si vous avez fait le plein d’Hadès et que vous en cherchez plus dans le genre, c’est un moment formidable pour entrer.