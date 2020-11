Dead Cells est «toujours en vie» et reçoit une autre mise à jour le mois prochain

Dead Cells s’est échappé de l’accès anticipé en 2018, mais ce n’est pas la fin pour le roguelike Metroidvania. De nombreuses mises à jour gratuites supplémentaires et un peu de DLC payant sont arrivés après le lancement, et même maintenant, deux ans plus tard, il semble que le développeur Motion Twin n’a pas terminé. Une autre mise à jour majeure est en cours et devrait sortir en décembre.

«À un peu plus d’un mois avant Noël, nous avons presque fini de préparer une nouvelle mise à jour pleine de petits articles de bas pour vous divertir un peu plus longtemps», disent les développeurs dans l’annonce. La mise à jour comprendra une nouvelle arme, une nouvelle foule, une salle des connaissances, de nouveaux skins et une nouvelle option, ainsi que «quelques autres changements» qui sont encore en cours de test.

Cette mise à jour sera lancée «mi-décembre». Les développeurs taquinent également des «nouvelles plus importantes» qui seront révélées dans les «prochains mois». Dead Cells 2? Une grande extension DLC? Un tout nouveau projet? Une série animée Dead Cells sur Netflix? Je pourrais continuer à taper des suppositions sauvages, mais il sera probablement préférable d’attendre et de voir.

Mais allez, une série animée serait géniale! Les bandes-annonces du jeu ont déjà produit de nombreuses animations incroyables.

