Dead by Daylight – Cross-Play, Cross-Friends et Cross-Progression arrivent

Behaviour Interactive se prépare actuellement à introduire de nouvelles fonctionnalités dans Mort à la lumière du jour avant, y compris le jeu croisé, les amis croisés et la progression croisée.

Cela permet aux joueurs de jouer ensemble sur toutes les plateformes, de réseauter ou de suivre leurs progrès, mais sans réduire l’expérience des joueurs, comme le matchmaking, la qualité du réseau, etc.

Le développeur écrit:

«Maintenant que tous les voyants sont verts, nous nous préparons à activer le Cross-Play et le Cross-Friends sur les consoles. Dans ce scénario, les joueurs Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One peuvent jouer ensemble et avec des personnes sur PC. Nous peaufinons les derniers détails pour nous assurer que cela n’a qu’un effet positif sur notre jeu. Puisque nous surveillons toujours la situation et les chiffres sur le PC, nous ne pouvons pas vous donner une date exacte pour le moment, mais nous pouvons certainement dire que cela viendra très bientôt! «

La fonction de progression croisée, en revanche, ne sera initialement disponible que pour PC, Stadia et Switch et suivra probablement plus tard pour d’autres consoles. Tous les détails peuvent être trouvés sous ce lien.