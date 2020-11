De toute évidence, certains fans enthousiastes veulent que Colin Farrell soit le remplaçant des Fantastic Beasts de Johnny Depp

Ils n’ont pas tort. Matt Reeves a assemblé un casting de tueur pour apporter Le Batman vivre. Cela se trouve juste pour inclure deux anciens très notables de la Bêtes fantastiques franchise: Colin Farrell et Zoe Kravitz. Mais avec la production à la fois de ce blockbuster DC et Bêtes fantastiques 3 actuellement en cours, il est certainement possible que le calendrier de Farrell ne lui permette pas de reprendre le rôle de Grindelwald. Et en conséquence, un autre acteur pourrait finir par assumer le rôle après le départ de Johnny Depp.

Johnny Depp partant Bêtes fantastiques est rapidement devenu viral, car la franchise et l’acteur lui-même sont connus pour faire la une des journaux à leur manière. Et tandis que certains fans pourraient être déçus que le pirates des Caraïbes l’acteur ne jouera plus Grindelwald, il y a aussi des cinéphiles qui ont été choqués par son inclusion en premier lieu. Après tout, Colin Farrell est un acteur accompli qui aurait sans aucun doute été formidable avec la pleine propriété du personnage.