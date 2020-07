De superbes photos de la comète NEOWISE depuis la Terre et l’espace

Ici: Une image non traitée de la sonde solaire Parker de la NASA montre la comète NEOWISE le 5 juillet 2020, peu de temps après son approche la plus proche du soleil.

La comète NEOWISE a rayonné cet été, brillant suffisamment pour que les observateurs du ciel puissent le voir à l’œil nu sous un ciel sombre. Les observateurs du ciel, les vaisseaux spatiaux et même les astronautes de la Station spatiale internationale ont capturé des photos incroyables du vagabond glacé. Cliquez sur cette galerie pour voir des images de la comète capturées depuis la Terre et l’espace.

Alexander Krivenyshev de WorldTimeZone.com a capturé cette vue de la comète NEOWISE et de la constellation Auriga au-dessus de New York, le 8 juillet 2020.

Image 10 de 14

(Crédit d’image: NASA / Johns Hopkins APL / Naval Research Lab / Parker Solar Probe / Guillermo Stenborg)

Les données traitées de l’instrument WISPR sur la sonde solaire Parker de la NASA montrent plus de détails dans les queues jumelles de la comète NEOWISE, comme vu le 5 juillet 2020. La queue inférieure et plus large est la queue de poussière de la comète, tandis que la queue plus mince et supérieure est celle de la comète. queue d’ion.

Histoire complète: La comète éblouissante NEOWISE repérée par une sonde solaire de la NASA (photo)