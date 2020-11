De Russie avec l’adaptation du jeu de l’amour Laissez Sean Connery être James Bond une dernière fois

Nocibé BOMBE DE BAIN SAINT VALENTIN Bombe effervescante rouge

Laissez-vous charmer par cette bombe de bain au délicat parfum fruité-floral. Au contact de l'eau, la bombe de bain se dissout et colore votre bain d'un voile lacté. Prélassez-vous dans votre bain et profitez d'un moment de douceur avec cette bombe de bain à la couleur et à la forme qui évoquent l'amour !