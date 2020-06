De retour au travail et vous vous demandez ce que fait votre animal de compagnie? Vous pouvez vérifier avec Solo Plus d’Uniden

Les animaux de compagnie ont été l’un des gagnants de COVID-19 parce que les adoptions et la possession d’animaux de compagnie ont beaucoup augmenté depuis que la pandémie a frappé nos côtes. La RSPCA NSW a signalé une augmentation de 30% de l’adoption d’animaux de compagnie par rapport à l’année dernière. Mais maintenant que les restrictions sont levées et que nos vies reviennent à la normale – comment nos nouveaux animaux de compagnie se débrouillent-ils seuls à la maison?

Eh bien, vous pouvez le découvrir avec la gamme Uniden de Solo Plus d’appareils de surveillance pour animaux de compagnie qui vous permettent de vérifier ce que fait votre animal via une application sur votre téléphone. Vous pouvez même parler à votre bébé «boule de fourrure» via l’application, donc s’il gratte le canapé, vous pouvez lui dire d’arrêter!

Pas besoin de s’inquiéter

Oui, les appareils de surveillance pour animaux Uniden App Cam Solo + et Uniden App Cam PT vous permettent de parler dans les deux sens en temps réel, de sorte que vous pouvez parler à vos animaux de compagnie et les discipliner à distance si vous les attrapez sur des câbles de mastication de la caméra, en grattant le canapé, aboyer ou creuser des trous dans la cour!

Il vous suffit de les installer et de télécharger l’application, puis vous êtes en affaires. Vous pouvez également déplacer les caméras à distance si vous devez vérifier où se trouve votre animal. Le ciel est vraiment la limite avec ces appareils.

Uniden dispose de deux dispositifs de surveillance des animaux de compagnie qui vous permettront de savoir ce que fait votre animal si vous êtes de retour au travail. Vous pouvez même parler à vos animaux via une application sur votre téléphone!

Comment configurez-vous ces appareils?

Ces deux dispositifs de surveillance sans fil pour animaux de compagnie sont faciles à installer car ils ne nécessitent aucun câble ni accès à une source d’alimentation. L’App Cam Solo + peut être placée dans différentes parties de la maison, selon l’endroit où votre animal passe la plupart de son temps.

L’App Cam Solo PT peut être utilisée à l’intérieur, mais cela fonctionne comme une meilleure solution pour les animaux domestiques gardés dans la cour. En effet, il a un angle de vision ultra large, ainsi qu’une conception panoramique à 355 degrés et une inclinaison à 140 degrés. De cette façon, vous bénéficiez d’une plus grande flexibilité lors de son installation et de son positionnement. Aussi un bonus pour l’extérieur – l’App Cam Solo PT est résistant aux intempéries.

Le Uniden Cam Solo PT fonctionne bien pour surveiller les animaux de compagnie dans votre jardin.

Vous pouvez même déplacer l’angle de la caméra à distance depuis votre téléphone.

Enregistrez vos animaux de compagnie sur votre téléphone portable

Pendant que vous avez vos appareils, les images de vos amis à fourrure et à plumes sont enregistrées et visualisées en Full HD 1080p. Vous pouvez accéder à ces images de n’importe où dans le monde via l’application dédiée Uniden.

Vous pouvez définir des notifications pour vous alerter lorsqu’un mouvement ou un son est détecté. De cette façon, vous pouvez être rassuré que vos animaux sont sains et saufs.

Flexible et compatible

Les images peuvent être stockées directement sur une carte SD ou le nuage Uniden, garantissant que des moments importants, drôles ou mignons sont capturés et disponibles pour être rejoués.

Les propriétaires d’animaux peuvent également accéder à distance aux images pour les partager via des appareils intelligents ou les réseaux sociaux. L’App Cam Solo + et l’App Cam Solo PT sont compatibles avec Alexa et Google Assistant, permettant aux propriétaires d’animaux de voir des images à l’aide de la commande vocale, prêtes à être lues et appréciées sur un téléviseur intelligent, un téléphone ou une tablette. Alors attendez-le – quelques moments vidéo supplémentaires!

Il est également possible d’avoir plusieurs caméras accessibles via une seule application centrale, avec des packs jumeaux, triples et quadruples disponibles.

Des films comme La vie secrète des animaux de compagnie exploitent nos craintes sur ce que nos animaux de compagnie

sont gette à la maison pendant que nous sommes au travail.

La caméra peut être déplacée à distance via l’application Uniden pour couvrir la plupart des angles. Une seule caméra peut surveiller toute l’arrière-cour, ce qui évite d’avoir à utiliser plusieurs caméras. Starlight Night Vision fournit des images de vision nocturne avec une image claire, idéale pour vérifier les somnifères.

Tous les produits de la gamme App Cam Solo sont livrés avec sept jours de sauvegarde cloud gratuite pendant toute la durée de vie du produit, y compris jusqu’à 1 Go de stockage, avec la possibilité de passer à un plan supérieur si nécessaire.

Le Uniden App Cam Solo + coûte 279,95 $ AU et le Kit Uniden App Cam Solo PT (y compris un panneau solaire) coûte 369,95 $ AU. Pour plus d’informations, consultez le site Web d’Uniden.