De rares particules fantomatiques produites à l’intérieur du soleil viennent d’être détectées sous une montagne en Italie

Pour la toute première fois, les physiciens ont repéré des particules fantomatiques rares produites par une sorte de fusion étrange à l’intérieur du soleil.

Les particules, appelées neutrinos produits par le CNO, ont voyagé du soleil vers un détecteur enfoui profondément sous une montagne en Italie. Cette découverte rapproche les humains de la compréhension des réactions nucléaires enflammées qui alimentent notre étoile d’origine.

« Avec ce résultat », a déclaré le physicien Gioacchino Ranucci, physicien à l’Institut national italien de physique nucléaire à Milan, à Live Science. « Borexino a complètement démêlé les deux processus alimentant le soleil. »

Deux types de réactions de fusion nucléaire se produisent dans le noyau du soleil. Le premier, et le plus courant, est la fusion proton-proton, où les protons fusionnent pour transformer hydrogène dans hélium . Les scientifiques prédisent que de telles réactions génèrent 99% de l’énergie solaire. Rarement, la fusion nucléaire se produit via un processus en six étapes, appelé cycle CNO, où l’hydrogène est fusionné à l’hélium à l’aide de carbone (C), azote (N) et oxygène (O). La fusion proton-proton et le cycle CNO créent différents types de neutrinos, des particules subatomiques qui sont presque sans masse et peuvent passer à travers la matière ordinaire sans aucune indication de leur présence, du moins la plupart du temps. Les physiciens détectent régulièrement les neutrinos créés pendant le processus proton-proton. Cependant, le 23 juin, au Réunion virtuelle Neutrino 2020 , des chercheurs du détecteur italien Borexino ont annoncé avoir détecté pour la première fois des neutrinos solaires produits par le CNO.

L’expérience souterraine de Borexino, au Laboratori Nazionali del Gran Sasso, près de la ville de L’Aquila, en Italie, a été conçue pour étudier ces interactions de neutrinos extrêmement rares. Le détecteur Borexino se compose d’un réservoir d’environ 18 mètres de haut qui contient 280 tonnes (254 tonnes métriques) de liquide scintillant – qui clignote lorsque des électrons dans le liquide interagissent avec un neutrino. Un flash brillant, qui indique une énergie plus élevée, est plus susceptible de provenir de neutrinos produits par CNO.

Enterré profondément sous terre et cocooné dans un réservoir d’eau, le réservoir interne de Borexino est bordé de détecteurs sensibles extrêmement isolés du rayonnement de fond des rayons cosmiques présents à la surface de la Terre. Sans ce blindage, d’autres signaux noyeraient les rares signaux provenant de CNO neutrinos .

Ranucci attribue également la « pureté sans précédent » du liquide scintillant à une grande partie du succès de l’expérience.

La comparaison de l’observation des neutrinos CNO observée avec le nombre de neutrinos protons-protons observés aidera à révéler dans quelle mesure le soleil est constitué d’éléments plus lourds que l’hydrogène tels que le carbone, l’azote et l’oxygène. Les résultats actuels, bien qu’ils n’aient pas encore été évalués par des pairs et publiés dans une revue scientifique, ont montré une signification supérieure à 5 sigma avec un niveau de confiance supérieur à 99%, ce qui signifie qu’il n’y a qu’une chance sur 3,5 millions que le signal ait été produit de manière aléatoire. fluctuations, plutôt que le processus CNO.

La collaboration internationale Borexino est composée de chercheurs d’Italie, de France, d’Allemagne, de Pologne, de Russie et de trois universités des États-Unis, Princeton, Virginia Tech et de l’Université du Massachusetts à Amherst.

Publié à l’origine sur Live Science.