De quoi parle le Bebaakee Buzz sur Instagram?

Des acteurs comme Erica Fernandes, Aneri Vajani, Mugdha Chapekar, Ruhi Chaturvedi, Krishna Kaul, Akash Jagga, entre autres, ont consulté leurs pages de médias sociaux pour partager ce que Bebaakee signifie pour eux. L’actrice Erica Fernandes qui a impressionné les fans avec la représentation de Prerna partage « Bebaakee simple liye main hu » et nous ne pouvons pas être plus d’accord. Pour Mugdha, le mot Bebaakee est la vérité et selon elle, si vous êtes une vraie personne, vous n’avez à craindre personne. Pour Aneri, Bebaakee est une passion. Toutes les célébrités ont magnifiquement défini le mot à leur manière.

Non seulement cela, le contenu czarina Ekta Kapoor tout en trempant dans les pluies de Mumbai dit: « Pour moi, Bebaakee est Ravie and the Rainss! » Elle ajoute en outre: « C’est quelque chose qui est sauvage, c’est-à-dire » dheet « , qui ne suit pas la norme, et qui est sauvage dans sa forme la plus pure! Il n’y a pas d’autre mot pour ce genre d’amour… mais Bebaakee. »

On dirait que le rideau sera levé de ce mystère Bebaakee aujourd’hui à 18 heures sur la page ALTBalaji. Alors restez à l’écoute.