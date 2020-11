De plus en plus d’entre nous achètent de l’art en lock-out, dit le patron d’Artfinder alors que l’entreprise envisage une expansion

Dans notre 30 deuxième entretien, nous parlons à des entreprises qui ont été construites pendant la pandémie ou qui ont changé leur modèle d’entreprise pour y faire face. Michal Szczesny est le PDG d’Artfinder, un marché de l’art en ligne qui a récemment terminé une levée de fonds d’un million de livres sterling soutenue par les investisseurs irlandais Brian et Eamonn Fallon.Quand Artfinder a-t-il commencé, et quelle était l’idée derrière cela? Hyman, et l’idée originale était de permettre aux gens d’explorer un flux d’œuvres d’art personnalisé adapté à leurs goûts. Finalement, en 2013, sous une nouvelle direction, Artfinder a été relancé en tant que marché de l’art. Notre vision est de créer un monde où l’art profite à tout le monde et nous le faisons en rendant l’art plus accessible, abordable et une carrière viable pour les artistes. Comment les affaires vont-elles maintenant? L’entreprise va fort et se développe rapidement. Nous aidons maintenant un nombre record d’artistes à vendre régulièrement et nous savons que cela fait une énorme différence dans leur vie. Nous avons d’innombrables histoires d’artistes qui ont pu commencer à faire de l’art à plein temps, ou agrandir leurs studios et, bien sûr, devenir des collectionneurs internationaux.Pour faire face à cette croissance impressionnante, nous avons investi massivement dans notre équipe et nos opérations, pour assurer nous sommes bien équipés pour servir notre communauté à mesure qu’elle grandit.Comment Artfinder a-t-il été affecté par Covid-19? Michal Szczesny, PDG d’Artfinder (Photo: MICHAEL CLEMENT) Au départ, nous avons été affectés négativement, mais comme de nombreuses entreprises en ligne liées à l’industrie de la décoration intérieure nos ventes ont atteint des niveaux jamais vus auparavant. Beaucoup d’entre nous cherchent à améliorer nos maisons, en particulier maintenant que nous savons que nous passerons beaucoup de temps à l’intérieur. L’art contribue à rendre les espaces plus accueillants et, comme le prouvent les études, stimule le bien-être mental.Quels sont vos prochains projets? Nous venons de clôturer une ronde de financement participatif où nous avons accueilli 1200 membres de notre propre communauté en tant qu’actionnaires. Les fonds nous permettent d’étendre nos activités et d’investir dans un certain nombre d’initiatives de croissance, toutes conçues pour aider à élargir la portée de nos artistes et à augmenter leurs chances de vendre à de nouveaux publics. Notre rêve est d’être la plateforme où les artistes voient le plus de succès et leur offrir des opportunités d’atteindre les collectionneurs où qu’ils soient. Les possibilités sont infinies et avec une équipe élargie, nous sommes impatients d’améliorer considérablement notre plate-forme pour le bénéfice de toute notre communauté.

