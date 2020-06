De nouvelles stars féminines se réunissent dans Netflix Comedt – / Film

Prank Sinatra l’a encore fait. Il nous a trompés en pensant que ce n’est pas vraiment un Nouvelle fille suite où Winston et Allie font un jeu de rôle étrange, dans lequel elle est un célibataire triste et désespéré et il est un rendez-vous aveugle à distance. Mais cela semble être tout ce qu’il y a à faire Desperados, une nouvelle comédie Netflix avec Nasim Pedrad. Pedrad joue le rôle de la célibataire triste et désespérée susmentionnée qui rencontre l’homme de ses rêves (Robbie Amell) mais lui envoie un e-mail ivre et grossier après qu’il ait disparu pendant cinq jours. Quand elle se rend compte de son erreur, elle s’envole pour le Mexique pour se livrer à des hijinks rom-com classiques et apporte un mauvais rendez-vous à l’aveugle (Pedrad’s Nouvelle fille intérêt amoureux Lamorne Morris) dans ça. Regarder le Desperados bande-annonce ci-dessous.

Remorque Desperados

Desperados nous attire avec une passionnante Nouvelle fille retrouvailles entre Nasim Pedrad et Lamorne Morris, qui a joué un couple dans la sitcom Fox, et nous livre malheureusement une comédie romantique en chiffres. Il y a votre femme célibataire triste et désespérée, votre rendez-vous à l’aveugle et vos meilleures amies buveuses de vin (Anna Camp et Sarah Burns) qui encouragent toutes vos mauvaises décisions. Et bien sûr, il y a vos hijinks de suppression d’e-mails, après que le personnage de Pedrad a envoyé un e-mail embarrassant à son nouveau petit-ami et décide de réparer les choses en s’envolant pour le Mexique, où se trouve un ancien blind date.

Il ne semble pas y avoir grand-chose à Desperados au-delà de la bande-annonce, qui semble nous raconter toute l’histoire. Avec Pedrad et Morris réunis dans ce film, il est assez clair que le personnage de Pedrad obtiendra suffisamment de liens avec son rendez-vous aveugle moyen pour qu’ils se rendent compte qu’ils étaient destinés l’un à l’autre après tout. Cela ressemble à l’homologue féminin de la comédie mettant en vedette David Spade de Netflix The Wrong Missy, ce qui n’était apparemment pas très bon non plus. Mais au moins Desperados semble que ce sera moins manifestement offensant que The Wrong Missy, et nous donne Pedrad et Morris (inhabituellement cool et rassemblés dans ce rôle pour ceux qui sont habitués à son caractère extravagant de Nouvelle fille) Encore ensemble. Réalisé par LP et écrit par Ellen Rapoport, Desperados étoiles aussi Heather Graham.

Voici le synopsis de Desperados:

Une jeune femme paniquée (Nasim Pedrad) et ses deux meilleures amies (Anna Camp et Sarah Burns) s’envolent pour le Mexique pour supprimer un e-mail déclamant qu’elle a envoyé à son nouveau petit ami. À leur arrivée, ils rencontrent son ancien beau (Lamorne Morris), qui se retrouve rapidement pris dans leur plan effréné.

Desperados premières sur Netflix sur 3 juillet 2020.

