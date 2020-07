Un mouvement terrestre intense – par exemple, les volcans à Java, les tremblements au Japon, etc. – est sans aucun doute connu pour la formation de la théorie vieille d’un demi-siècle de la tectonique des plaques.

La théorie souligne que la coque extérieure de la Terre (la «lithosphère» de la Terre) est répartie en plaques qui se déplacent les unes par rapport aux autres, concentrant la plupart des activités avec les points de coupure entre les plaques. Il peut être déconcertant, d’ici là, que les scientifiques n’aient aucune idée précise de la façon dont la tectonique des plaques a commencé.

Les résultats de la nouvelle théorie

Ce mois-ci, une autre réponse a été proposée par le Dr Alexander Webb de la Division des sciences de la Terre et des planètes et du Laboratoire de recherche spatiale de l’Université de Hong Kong, en tant que groupe réuni dans le monde entier dans un article diffusé dans Nature Communications. Webb intervient en comparant l’auteur sur le nouveau travail.

Le Dr Webb et ses associés ont recommandé que la coquille de la Terre primitive se réchauffe, ce qui a provoqué des progrès qui ont fait des pièces. Ces parties se sont formées et réunies dans un cadre global, divisant la coquille de l’ancienne Terre en plaques.

Ils ont mis en avant cette idée par des méthodes pour un mouvement de prolifération numérique, en utilisant un algorithme de mécanique de rupture fabriqué par le premier fabricant du papier, le professeur Chunan Tang de l’Université de technologie de Dalian. Chaque détournement suit le poids et la distorsion subis par une coque à développement thermique.

Les obus peuvent, tout bien considéré, résister à environ 1 km de la tournure chaude des événements (la portée de la Terre est d’environ 6371 km), mais une expansion supplémentaire incite au début de la rupture et à l’établissement rapide du système global de fissure.

Ignorant l’idée que ce nouveau modèle est suffisamment adéquat – la coquille sous-jacente de la Terre s’est réchauffée, dilatée et cassée – ce modèle prend rapidement après des réflexions sabotées depuis longtemps et se démarque des principales résolutions physiques des sciences de la Terre.

Avant l’agitation des plaques des années 1960, les activités de la Terre et la propagation des océans et des masses continentales étaient expliquées par un arrangement de spéculations, y compris l’hypothèse d’élargissement de la Terre indiquée. Éclairant des existences, par exemple, Charles Darwin a établi que de véritables tremblements sismiques, la construction de montagnes et la dispersion des terres émergées étaient censés résulter de l’augmentation de la Terre.

Néanmoins, à la lumière du fait que la principale source de chaleur interne de la Terre est la radioactivité et que la désintégration prévisible des parties radioactives suggère qu’il y a moins de chaleur disponible à mesure que le temps avance, une expansion à chaud pourrait être considérée comme indéniablement plus extraordinaire que son arrière: resserrement à chaud . Pourquoi, d’ici là, le Dr Webb et ses partenaires envisagent-ils que la lithosphère de la Terre primitive a connu une tournure chaude des événements?

Avons-nous enfin compris la tectonique des plaques?

La force du volcanisme aurait un effet de refroidissement inattendu sur la coquille extérieure de la Terre, comme indiqué dans les travaux antérieurs du Dr Webb et du co-créateur du Dr William Moore (diffusé dans Nature en 2013).

En effet, de nouveaux matériaux volcaniques chauds prélevés dans les profondeurs de la Terre auraient été conservés en tant que matériaux froids à la surface – la lueur serait perdue dans l’espace. Le défrichage au niveau de l’importance et l’accumulation à la surface auraient nécessité sur le long terme que le matériau de surface a coulé, entraînant le matériau froid vers le bas.

Ce développement constant de la matière de surface froide en plongée aurait influencé de manière effrayante la lithosphère primitive. Puisque la Terre se refroidissait, en règle générale, la création de la lueur et l’observation du volcanisme se seraient déplacées vers le bas. Par conséquent, le développement vers le bas de la lithosphère aurait reculé avec le temps, et ainsi, même lorsque la planète se refroidissait, la lithosphère froide aurait été logiquement réchauffée par des méthodes de conduction à partir de matériaux chauds importants en dessous.

Ce réchauffement aurait été la source de l’amélioration chaleureuse invoquée dans le nouveau modèle. La nouvelle représentation montre que si la lithosphère solide de la Terre était expansée thermiquement de manière satisfaisante, elle se briserait et l’amélioration rapide d’un cadre divisé détacherait la lithosphère de la Terre en plaques.

Le Dr Webb et ses partenaires continuent d’explorer les premières améliorations de notre planète et de diverses planètes et lunes à proximité grâce à un rassemblement planétaire, par des méthodes permettant des évaluations de terrain, logiques et spéculatives facilitées.

Leurs examens sur le terrain les conduisent à des régions éloignées en Australie, au Groenland et en Afrique du Sud; leur évaluation démonstrative teste l’étude des roches anciennes et de leurs fragments minéraux, et leurs évaluations théoriques reprennent diverses structures géodynamiques proposées. Ensemble, ces enquêtes tentent de résoudre l’un des énigmes extraordinaires les plus remarquables de la science planétaire: comment et pour quelle raison la Terre est-elle passée d’une boule fluide à la tectonique des plaques?