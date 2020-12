De nouvelles photos d’un autre Pinocchio Drops, arrive aux théâtres à Noël

Un sur trois Pinocchio films sortant au cours des prochaines années, Matteo GarroneLa version de cette version sortira dans 2 000 salles le jour de Noël selon la date limite. Je ne sais pas si c’est la meilleure idée pour le moment, mais après une diffusion réussie au Royaume-Uni, le film voyagera aux États-Unis avec une traduction en anglais. Roberto Benigni prend le dessus en tant que Geppetto, qui se taille un fils nommé Pinocchio sur… vous savez quoi? Nous connaissons tous l’histoire; il n’a pas besoin d’être ressassé ici. Vous pouvez voir deux images fixes du film ci-dessous.

Avons-nous besoin de trois autres films Pinocchio?

«Nous adorons la narration émouvante et fantastique de ce nouveau Pinocchio, et, avec ce qui s’annonce comme une saison des fêtes difficile pour les familles, nous pensons que cette version en anglais sera une évasion accueillante pour tous les enfants et les parents avec un nez pour aventure et malice », ont déclaré Howard Cohen et Eric d’Arbeloff, coprésident de Roadside. Le riche monde de mystère et d’émerveillement de Matteo Garrone a été présenté en première au Festival du film de Berlin 2020 et l’acteur lauréat d’un Oscar® Benigni incarne Geppetto, le vieux sculpteur sur bois dont la marionnette création, Pinocchio, prend vie comme par magie avec des rêves de devenir un vrai garçon. Facilement égaré, Pinocchio (Ielapi, 9 ans) tombe d’une mésaventure à une autre alors qu’il est trompé, kidnappé et poursuivi par des bandits à travers un monde merveilleux plein de créatures imaginatives – du ventre d’un poisson géant au pays de Les jouets et le champ des miracles. L’un des classiques de la littérature pour enfants les plus appréciés au monde, Pinocchio a été traduit dans plus de 300 langues à partir du roman original de 1883 écrit par Carlo Collodi, et reste parmi les 50 meilleures ventes mondiales. «

Pour la vie de moi, je ne sais pas pourquoi ils pensent que nous avons besoin de trois versions différentes de ce bombardement nous dans un avenir prévisible. Le seul pour lequel je suis même à distance excité est celui de del Toro, et c’est uniquement parce que c’est le seul qui a une chance d’être différent. Ce Pinocchio sortira à Noël.

