De nouvelles images de mutants présentent un ours démon – / Film

Rappelles toi Les nouveaux mutants? Le film qui a été poussé d’une date de sortie à l’autre, pour que la pandémie de coronavirus soit indéfiniment? Eh bien, tôt ou tard, nous verrons la fichue chose, mais pour l’instant, contentons-nous de nouvelles images. Ces photos s’appuient sur les éléments fantastiques / d’horreur du film et font un excellent travail pour le distinguer des précédents X Men-licks liés.

Je ne prétends pas comprendre le fonctionnement interne des esprits des cinéastes, mais il semble vraiment étrange que Les nouveaux mutants n’a pas encore été diffusé en VOD. Le film languit, inédit, depuis au moins 2018, alors que Fox, puis Disney, l’ont poussé d’une date de sortie à l’autre. Quand la date d’un titre est mélangée comme ça, c’est généralement un signe que le studio n’est pas très confiant quant à son produit. Dans cet esprit, pourquoi Disney n’a-t-il pas utilisé la situation actuelle, avec des cinémas fermés à travers le monde, pour simplement réduire leurs pertes et sortir Nouveaux mutants soit directement à Disney + ou Hulu? Cela semble être une évidence à ce stade.

Pour l’instant, cependant, Disney garde Les nouveaux mutants comme une sortie en salle potentielle. Ce qui signifie qu’il faudra probablement un certain temps avant que nous puissions le voir. En attendant, Cinefex a quelques nouvelles images sympas du film.

Tout d’abord, voici l’ours démon. Si quelqu’un m’avait dit que ce film mettait en scène un ours géant traînant dans une sorte d’enfer rouge et bleu, je serais beaucoup plus excité Les nouveaux mutants. Dans les bandes dessinées, «The Demon Bear était à l’origine une entité qui hantait les rêves de Danielle Moonstar, menaçant qu’il finirait par la tuer. Il était apparemment responsable de la mort de ses parents, William et Margaret (Peg) Lonestar. » Blu Hunt joue Danielle Moonstar dans le film.

Voici Anya Taylor-Joy comme Illyana Rasputin / Magik. Le rouge et le bleu semblent être des couleurs très dominantes dans ce film, alors vous voudrez peut-être vous y habituer.

Enfin, voici l’un des méchants du film, qui fait partie d’un groupe connu sous le nom de Smiley Men. Je creuse ce design, c’est comme une combinaison de quelque chose d’un Prestidigitation suite croisée avec Slender Man. Et creusez ces tatouages ​​malades!

Dans Les nouveaux mutants, « Magik, Wolfsbane et d’autres adolescents mutants tentent de maîtriser leurs superpuissances tout en restant dans un établissement secret. » Cherchez le film dans les salles… euh… un jour. Peut être. A moins que cela ne passe à la VOD.

