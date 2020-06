De nouvelles données de trading montrent que les investisseurs australiens avec une tendance mondiale sont toujours intéressés par les géants américains de la technologie

Alors que le rallye de l’ASX a été impressionnant, les marchés boursiers du monde entier ont ouvert des opportunités d’investissement intéressantes au cours des deux derniers mois.

Et les traders australiens utilisant la plate-forme eToro ont montré une préférence pour les valeurs technologiques américaines alors que le rallye COVID-19 étendait ses gains.

Par rapport à la poussée d’avril, les données mensuelles d’eToro ont montré que l’activité de trading avait légèrement baissé en mai. Néanmoins, les principaux acteurs technologiques tels qu’Amazon, Facebook et Netflix ont tous conservé leur place dans le Top 10 des listes les plus achetées.

Ce mois-ci, chacun de ces titans technologiques a été devancé par Microsoft, qui a atteint la deuxième place – un cran de plus qu’en avril.

«Microsoft, comme une grande partie du secteur technologique, a profité de la demande accrue de services cloud, de logiciels de communication et de logiciels de collaboration pendant le verrouillage», a déclaré Mathew De Corrado, analyste d’eToro.

«Dans l’ensemble, le secteur des technologies de l’information a surperformé le S & P500 depuis le début de l’année, mai étant la troisième meilleure performance du secteur au cours des 12 derniers mois.»

L’avantage de la Chine

Cependant, alors que les traders australiens sur eToro sont friands des grandes entreprises technologiques américaines, les actions les plus achetées en mai provenaient d’un peu plus à gauche – Ping An Healthcare and Technology Co., cotée à Hong Kong.

La société dont le siège est à Shanghai a profité de la tendance à des jeux de soins de santé viables dans le sillage de la pandémie, pour grimper du plus bas de mars sous 60 HK $ (~ 11,40 $) à plus de 100 HK $ (~ 19 $).

De Corrado a déclaré que cette augmentation s’était accompagnée «d’annonces de politique du gouvernement chinois, suite à l’impact dramatique de COVID-19 sur son économie et sa population».

« Le virus COVID-19 a révélé à quel point le secteur chinois des soins de santé était mal préparé pour un virus de cette ampleur, et à quelle vitesse l’infrastructure médicale, le personnel et les ressources doivent être mis à niveau pour faire face aux crises futures », a-t-il déclaré.

« Pour le contexte, la Chine ne compte que 1,8 médecin pour 1 000 habitants, contre 2,4 pour 1 000 et 2,8 pour 1 000 aux États-Unis et au Royaume-Uni respectivement. »

De Corrado a cité des gains similaires dans d’autres actions de soins de santé basées en Chine, y compris Alibaba Health Information Technology, dont la valeur a plus que doublé depuis le début de l’année.

La viande végétale à nouveau populaire

Ailleurs, les nouveaux ajouts au Top 10 incluent Beyond Meat, le producteur de viande d’origine végétale qui a grimpé en flèche après son introduction en bourse l’an dernier avant une baisse tout aussi marquée.

Mais l’action est de retour en faveur des investisseurs, ayant triplé par rapport à ses plus bas de mars pour s’échanger au-dessus de 150 $ US (~ 215 $). Et il est passé du numéro 26 à la troisième place sur la liste de négociation d’eToro, après une augmentation de 183% de l’activité de négociation.

De Corrado a attribué la performance de l’action à une forte hausse des bénéfices du premier trimestre au début du mois de mai, ainsi qu’à des développements positifs associés à la fois au COVID-19 et aux opportunités en Chine.

«Au cours du premier trimestre, les fermetures de COVID-19 ont eu un impact sur les usines de transformation de viande (principalement le porc et le bœuf), donnant à Beyond Meat l’opportunité de capitaliser et de gagner des parts de marché», a-t-il déclaré.

En outre, «fin avril, Beyond Meat a annoncé qu’il était officiellement entré sur le marché chinois en s’associant à Starbucks, avec environ 3 300 emplacements à travers la Chine, ce qui était considéré comme une autre grande victoire pour l’entreprise».

Un autre gagnant de COVID-19 a été Home Depot (une version américaine de Bunnings) «avec de nombreux propriétaires ayant enfin enfin le temps de terminer leurs projets de bricolage». Le titre est passé du numéro 46 à la huitième société la plus achetée sur la plateforme eToro en mai.

Bien qu’il n’ait été lancé qu’en Australie l’année dernière, eToro est l’une des nombreuses plates-formes concurrentes à fournir un accès simple aux marchés mondiaux aux investisseurs australiens.

De Corrado a cité un récent sondage de Deloitte selon lequel environ 11% seulement des investisseurs de détail australiens étaient exposés aux actions internationales, ajoutant que eToro se concentre principalement sur le marché américain, qui représente environ 80% du volume des transactions sur la plate-forme eToro.

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci? – C’est gratuit. Désabonnez-vous quand vous le souhaitez.