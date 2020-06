De nouvelles couleurs pour la Galaxy Note 20 et la Galaxy Z Flip 5G

Suite à l’annonce de Samsung de la sortie de ses futurs smartphones et appareils pour cette année, une nouvelle qui a fait évidemment sensation auprès des utilisateurs de la marque, plusieurs informations ont déjà fuité sur la toile concernant les nouveautés.

Samsung promet donc plusieurs nouveautés, appareils, smartphones, et de nouveaux coloris pour certains modèles déjà existants lors de sa présentation prévue pour le 5 août prochain, un évènement très important pour la marque.

Nouveaux coloris pour la Galaxy Note 20 et la Galaxy Z Flip

Selon une source fiable qui n’est autre qu’IshanAgarwal, la Galaxy Note 20 5G sera disponible en gris, en vert et en couleur cuivre, pour ceux qui veulent acheter le modèle Plus ou Ultra qui sont plus cher, vous aurez le choix entre le blanc, le noir et le cuivre.

En ce qui concerne la Galaxy Z Flip 5G, IshanAgarwal a indiqué sur Twitter qu’une nouvelle version du rabat pliable de Samsung, devrait également être lancée lors de l’événement d’août. D’après ses dires, ce modèle sera lancé en noir, en gris et en cuivre, qui d’origine est disponible en noir et en violet uniquement.