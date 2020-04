De nouveaux titres ajoutés aux nouveaux canaux de distribution directe de DC

Crédit: Francis Manapul (DC)



Crédits: DC Comics



Une semaine après l’annonce par DC d’un nouveau canal de distribution de bandes dessinées aux magasins de bandes dessinées Direct Market, davantage de titres ont été ajoutés aux systèmes de commande de ces distributeurs.

La semaine dernière, DC a annoncé un accord avec deux nouveaux distributeurs Direct Market – Lunar et UCS – ainsi qu’une liste de titres expédiés pour le 28 avril, le 5 mai et le 12 mai.

Depuis lors, plusieurs nouveaux numéros, réimpressions et collections supplémentaires ont été ajoutés au système DC de Lunar pour être commandés par les détaillants – mais sans dates de sortie prévues.

Voici la liste des titres – avec les codes de commande de Lunar (qui sont aussi ceux de Diamond):

Crédit: Francis Manapul (DC)



DCEased: Unkillables # 3 (FEB200421-3)

Carnaval perdu: un roman graphique de Dick Grayson (DEC190526)

Aquaman # 59 (FEB200430-1)

Batman Beyond # 43 (février 200436-7)

Flash # 754 (février200447-8)

He Man and the Masters of the Multiverse # 6 (of 6) (fév200459)

Justice League # 45 (février 200464-5)

Mad Magazine # 13 (février 2004474)

Red Hood Outlaw # 45 (février200483-4)

Suicide Squad # 5 (février200489-90)

Le copain de Superman Jimmy Olsen # 10 (sur 12) (fév200495-6)

Teen Titans # 41 (février200497-8)

Terrifics # 27 (février200500)

Wonder Woman # 755 (février200503-4)

Corbeille de têtes n ° 7 (sur 7) (MR) (fév200510-1)

Dollhouse Family # 6 (sur 6) (MR) (fév200514-5)

Low Low Woods # 5 (of 6) (MR) (fév200516-7)

Plongeon n ° 3 (sur 6) (MR) (fév200518-9)

Books of Magic # 19 (MR) (février 200520)

Flash Giant # 4 (février 200528)

Le géant de nos forces combattantes n ° 1 (février 200529)

Wonder Woman Giant # 4 (février 200531)

Aventures de Superman de George Perez HC (fév200544)

Batman the Caped Crusader TP Vol 04 (février 200545)

Flash de Mark Waid TP Book 07 (février 2005555)

Harley Quinn & Poison Ivy HC (février 200562)

Justice League Dark TP Vol 03 La guerre des sorcières (février 200563)

New Teen Titans TP Vol 11 (février 200568)

Nightwing TP Vol 01 The Grey Son Legacy (février 200572)

Stargirl de Geoff Johns TP (février 200575)

Superman Action Comics HC Vol 03 Leviathan Hunt (février 200576)

Superman Action Comics TP Vol 02 Leviathan Rising (février 200577)

Superman HC Vol 03 La vérité révélée (Feb200579)

Wonder Woman & Justice League Dark Witching Hour TP (février 200582)

Superman écrase le Klan TP (Jan200630)

Batman Detective Comics HC Vol 03 Salutations de Gotham (Jan200634)

Shazam, le plus puissant mortel du monde HC Vol 02 (Jan200662)

Young Justice TP Vol 01 Gemworld (Jan200678)

Année du méchant Hell Arisen # 3 (sur 4) 3rd Ptg (Jan209134)

Green Arrow Year One Deluxe Edition HC (novembre 190542)

Weird Western Tales Jonah Hex HC Vol 01 (novembre 190566)

DC n’a pas répondu aux demandes de Newsarama concernant les dates de sortie des titres supplémentaires.