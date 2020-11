De nombreuses personnes ont du mal à profiter du plein air une deuxième fois, selon un sondage

Les gens ont beaucoup plus de mal à renouer avec la nature lors du deuxième verrouillage en Angleterre qu’au cours du premier, a révélé une étude, mais le groupe de campagne environnementale Friends of the Earth a déclaré qu’il était plus important que jamais de «dire non à Netflix, hausser les épaules du canapé et sortir. »Dernières nouvelles et analyses de la newsletter i Près de la moitié (49%) des personnes interrogées ont déclaré ne pas avoir visité un espace vert ou ouvert au cours de la première semaine de ce deuxième verrouillage anglais. un tiers (36 pour cent) ne sont pas sortis pour faire de l’exercice et 11 pour cent ont dit qu’ils n’avaient pas du tout quitté leur domicile. En savoir plus De l’apprentissage à jongler à la création de vos propres cartes de Noël, 101 façons créatives d’animer votre verrouillage « Dites non à Netflix » Les amis de la Terre, qui ont commandé la recherche, ont déclaré que 43% des gens ne sortaient pas dans la nature car comme au printemps de cette année. Guy Shrubsole, militant des Amis de la Terre, a déclaré: «Des photos de parcs ensoleillés lors du premier verrouillage ont montré où les gens voulaient passer leur heure à l’extérieur. plus important, pas moins, que nous disions non à Netflix, haussions les épaules du canapé et sortions. « Personne ne s’est jamais senti pire pour une dose de nature, et nous en avons plus que jamais besoin, tout comme elle a besoin de nous. » C’est pourquoi on l’appelle parfois The Natural Health Service. « Dose of nature Le temps a été cité comme la principale raison pour dissuader les gens ( 55%) en sortant à l’extérieur, plus d’un quart (27%) ont déclaré avoir perdu la motivation de se lever et de partir.Les horaires de travail des bus ont joué un rôle pour 22%, mais un manque d’inspiration quant à ce qu’il faut faire à l’extérieur touchés 18 pour cent des personnes et 14 pour cent se disent ennuyés de visiter les mêmes espaces ouverts et les mêmes sites naturels.Les amis de la Terre ont dressé une liste d’activités que les gens peuvent faire pour les aider à renouer avec le monde naturel même si les jours Les amis de la Terre recommandent de sortir pour regarder les levers et couchers de soleil d’automne pour aider à revenir à la nature (Photo: Vladimir Smirnov / TASS / Getty) Parmi les idées: regarder un lever ou un coucher de soleil d’automne , identifier les oiseaux migrateurs pour t En hiver, organisez une chasse au trésor pour votre famille, plantez des bulbes de tulipes pour le printemps ou visitez un bois à la recherche de champignons Plus de la moitié des personnes interrogées (52%) ont dit souhaiter passer plus de temps à découvrir de nouvelles promenades où ils vivent et plus d’un tiers (36%) ont déclaré qu’ils souhaitaient découvrir de nouveaux espaces verts et des sites naturels à proximité. « Des millions de personnes manquent d’espaces verts de bonne qualité à proximité de chez eux », a déclaré M. Shrubsole, « C’est pourquoi nous faites campagne pour des investissements au niveau national afin de donner à tout le monde à travers le pays un accès à des espaces verts de haute qualité. »

