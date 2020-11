De l’espoir pour les survivants d’une crise cardiaque après une percée médicale

Un nouveau traitement «transformationnel» pour réparer les dommages causés par une crise cardiaque pourrait être disponible dans les cinq ans après que les scientifiques ont identifié la cause du tissu cicatriciel. Le médicament pourrait grandement améliorer la qualité de vie des survivants d’une crise cardiaque et réduire considérablement le risque de développer une insuffisance cardiaque, Les scientifiques ont découvert que les crises cardiaques créent un grand nombre de «cellules zombies» qui endommagent l’organe et empêchent sa récupération, provoquant une inflammation et créant des tissus cicatriciels, ce qui signifie qu’il ne peut pas pomper correctement. Et des expériences sur des souris, en utilisant une nouvelle classe de médicaments « anti-zombies », a augmenté l’efficacité du cœur de 30%, en réduisant l’inflammation, en réduisant le tissu cicatriciel et en favorisant la croissance des vaisseaux sanguins. cellules sénescentes, ou «zombies», soi-disant parce qu’elles ne sont pas mortes mais ne fonctionnent pas comme elles le devraient et qui peuvent zombifier les cellules voisines. ork révèle que les médicaments pour tuer les cellules zombies pourraient être transformateurs dans le traitement des maladies cardiaques « , a déclaré le chercheur principal, Gavin Richardson, de l’Université de Newcastle. » Nous avons découvert que l’élimination des cellules zombies peut revitaliser le cœur après une crise cardiaque, » m’a dit. En savoir plus Le vaccin antigrippal pourrait protéger contre les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux «Nous devons maintenant tester l’impact à long terme de la destruction de ces cellules et nous assurer que le médicament peut être testé sans danger chez l’homme. Nous espérons que ce médicament destructeur de cellules zombies pourra traiter les patients souffrant de crise cardiaque dans les cinq à dix prochaines années », a ajouté le Dr Richardson. Efficacité cardiaque Un cœur adulte typique est efficace entre 55 et 70% et une insuffisance cardiaque se produit lorsqu’il tombe en dessous de 40%. Cela signifie que l’amélioration de 30% observée dans les expériences ferait, dans de nombreux cas, la différence entre les survivants d’une crise cardiaque qui développent une insuffisance cardiaque et non. Et pour beaucoup d’autres, cela réduira la fatigue et l’essoufflement associés à un cœur qui fonctionne mal, ont déclaré les chercheurs.Le professeur Metin Avkiran, directeur médical associé de la British Heart Foundation, qui a financé la recherche, a déclaré: «Le cœur ne peut pas réparer lui-même des traitements si efficaces pour aider à rétablir la fonction cardiaque normale après une crise cardiaque sont désespérément nécessaires. »« Il est encore tôt, mais si des recherches supplémentaires se poursuivent pour montrer qu’ils sont sûrs et efficaces chez les humains, les médicaments qui ciblent les cellules sénescentes pourraient fournir un Une toute nouvelle façon de traiter les crises cardiaques », a déclaré le professeur Avkiran. Une crise cardiaque toutes les cinq minutes représente plus de 100 000 hospitalisations par an au Royaume-Uni – une toutes les cinq minutes. Alors qu’au moins sept personnes sur dix survivent, elles vivent avec un cœur endommagé. Les experts qui n’étaient pas impliqués dans la recherche ont salué les résultats. «Cette étude est à la fois passionnante et importante, et pourrait fournir un nouveau moyen d’améliorer les résultats des patients ayant une crise cardiaque », a déclaré le professeur Derek Yellon, de l’University College London. En savoir plus Un patch standard pour accélérer la récupération d’une crise cardiaque pourrait être disponible d’ici cinq ans «Ce sont des découvertes passionnantes et très prometteuses qui mettent en avant le potentiel thérapeutique de la sénolyse dans la récupération et la réparation cardiaques, offrant de l’espoir aux survivants d’une crise cardiaque « , A déclaré le professeur Georgina Ellison, du King’s College de Londres. » Ceci est un changeur de jeu potentiel et jette les bases pour étendre ces résultats aux études humaines « , a déclaré Taranjit Singh Rai, de l’Université d’Ulster. La recherche est publiée dans la revue Aging Cell.Le médicament pourrait aider d’autres conditions Le traitement de la crise cardiaque développé par l’Université de Newcastle pourrait potentiellement être utilisé pour traiter toute une gamme de conditions liées à l’âge plus tard, de la maladie d’Alzheimer et de Parkinson aux problèmes pulmonaires, Les cellules « zombies » à l’origine des lésions cardiaques sont généralement causées par le vieillissement et ont été associées – bien que dans de nombreux cas ne soient pas encore prouvées – à un large éventail de maladies liées à l’âge. Parce que le rôle des cellules zombies dans les dommages causés par les crises cardiaques (où elles vieillissent essentiellement le cœur) et les maladies liées à l’âge semble être similaire, «le même médicament pourrait fonctionner sur tous ces différents groupes», a déclaré le chercheur principal, Gavin Richardson, de Newcastle Université. Mais pour l’instant, le cœur est au centre.

