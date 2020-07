De l’élevage de canards dans une commune au voyage à travers le monde en camping-car, certains des changements majeurs dans la vie des gens en lock-out

Passer en moyenne quatre mois en lock-out a donné aux gens l’occasion rare de réfléchir à ce qu’ils veulent de la vie.Lorsque l’épidémie de coronavirus a obligé des millions de personnes à rester chez elles pour surmonter la pandémie, même les personnes les plus occupées ont dû faire face à leur Pour certains, cela a été un badinage avec l’application linguistique Duolingo ou une relation tendue avec l’application Couch to 5k, mais pour d’autres, cela a suscité des ambitions plus dramatiques, avec des emplois, des maisons et des modes de vie mis de côté. dans la poursuite du bonheur.La lettre d’information a coupé à travers le bruit « J’ai quitté mon travail de six ans pour voyager à travers le monde en camping-car » Thomas, 28 ans, vit à CarlisleMe et ma copine a prévu de partir en voyage le 31 mars. Nous avions acheté une camionnette et l’avons convertie en camping-car et nous allions faire du camping sauvage dans toute l’Europe pendant un an. Alors que nous approchons de la trentaine, nous voulions le faire alors que nous nous sentions encore jeunes, et il était logique d’y aller cette année étant donné qu’à cause du Brexit, nous ne savons pas ce que seront les voyages après la fin de la période de transition. j’ai quitté mon emploi après six ans de travail pour une société de recrutement à Leeds, et j’ai abandonné mon appartement. Je suis retourné vivre avec mes parents près de Carlisle pour la première fois en dix ans, puis le verrouillage a frappé. J’ai regardé les nouvelles et il devenait clair à quel point tout était mauvais, et j’étais rempli d’un sentiment de terreur quant à combien de temps tout cela pourrait durer.Je reconnais à quel point je suis chanceux que mes parents nous aient accueillis avec ma petite amie, sinon nous aurions vécu dans une camionnette inachevée! J’ai réussi à trouver un emploi avec le NHS dans le cadre de leur équipe d’intervention Covid. Je pense que cela a été un peu plus délicat pour ma petite amie, qui travaille comme enseignante suppléante et n’a vu sa famille que pour la première fois en 4 mois la semaine dernière, et vit à des centaines de kilomètres de ses parents qui protègent. m’a appris que je suis dans une position extrêmement chanceuse. Comme j’ai pu vivre à la maison et avoir réussi à trouver un autre emploi, il s’agissait davantage de ma perte de liberté, ce qui n’a rien à voir avec le stress des autres de perdre leur emploi et leur maison. Ce n’est la faute de personne que cela se soit produit, mais je ne suis pas d’accord avec les gens qui disent que cela a été un excellent niveleur. Ce sont des personnes à faible revenu disproportionnées qui ont été touchées, comme celles qui ne peuvent pas travailler à domicile ou qui n’ont pas les moyens de s’isoler pendant deux semaines. Nous visons à commencer notre voyage au début de l’année prochaine. Il y a plusieurs personnes que nous connaissons qui sont depuis allées en Europe et qui semblent bouger assez librement, alors nous espérons que nous le pourrons aussi: « J’essaye le polyamour dans une relation monogame de cinq ans » Belinda *, 27 ans, vit à C’est drôle de voir comment nous réalisons l’importance de la liberté lorsque nous sommes les moins libres possible. J’ai passé toute ma vie à essayer de me conformer aux idées traditionnelles d’amour et de relations, mais j’ai réalisé que la liberté de poursuivre plusieurs relations amoureuses était ce qui pouvait me donner le plus de bonheur. au Royaume-Uni comme queer depuis près de trois ans, mais entretient une relation monogame avec un homme depuis cinq ans. Nous avons accepté d’essayer le polyamour ensemble. J’ai fait des rendez-vous socialement éloignés et j’ai eu un baiser ici et là une fois que le verrouillage a commencé à se calmer. Mais surtout, cela a été un énorme changement de paradigme pour ma relation avec mon partenaire, qui me voit maintenant comme moi-même, j’ai vécu tellement de premières ces derniers temps: la première fois avec un couple et la première fois avec un femme. Ce que j’ai réalisé, c’est que mon bien est profond: si je suis attiré ou si je me soucie d’une autre personne, j’ai encore une capacité plus que suffisante pour aimer mon partenaire. Les limites et l’élément de consentement à tout sont également renforcés pendant le verrouillage. De plus, l’espoir que j’aurais toujours des enfants n’est pas là de la même manière. Je m’inquiète de l’impact de ce que sera le fait d’avoir des enfants sur l’environnement. Ce monde peut parfois être extrêmement sombre. Ma mère qui vit en Asie du Sud-Est me dit toujours: « Je me sens tellement triste de vous avoir amené les filles (ma sœur et moi) dans ce monde horrible » – je ne pense pas qu’elle regrette de nous avoir, mais maintenant j’ai le choix ne pas faire ça à un enfant. La vie est si courte. Je n’ai plus de patience pour m’excuser pour qui je suis, et j’ai trouvé des excuses pour ne pas explorer cela parce que je ne voulais pas faire de vagues. Je ne veux pas vivre ma vie avec un regret énorme et flagrant. » Je déménage après avoir survécu au coronavirus’Scott, 50 ans, vit à Édimbourg, je suis tombé malade du coronavirus plus tôt cette année et à la fin du mois de mars, j’ai été hospitalisé . Je me suis demandé où aller et quoi faire ensuite. Contracter le coronavirus est la première fois que je suis gravement malade de ma vie et cela cristallise vos pensées et vos priorités. Votre santé est votre richesse et toute cette expérience a bouleversé ma vie.Scott a écrit un livre sur ses expériences (Photo: fournie par la source) J’ai passé la majeure partie de ma vie d’adulte sur l’île de Man et j’ai une affinité pour l’île qui m’a donné tant d’occasions de bien faire pour moi-même. J’ai déménagé à Édimbourg en novembre 2013, mais déployer mes ailes n’a pas fonctionné comme je l’espérais.J’ai 50 ans maintenant, donc l’appel à trouver un emploi bien rémunéré avec un congé de 12 mois à l’assurance nationale pour déménager Les travailleurs manx sur une île qui a éliminé le coronavirus est un grand tirage au sort. Je connais la vie là-bas et je pourrais simplement reprendre là où je m’étais arrêté et vivre le reste de ma vie dans un environnement sûr avec un rythme de vie plus lent. Il n’y a que 2,6 pour cent de taux de chômage, donc la vie est moins difficile là-bas. J’ai tiré des leçons clés de cette expérience. J’ai écrit un livre sur mon expérience pour capturer mon moment dans l’histoire et pour sensibiliser à ce qui était une expérience déchirante que personne ne comprend vraiment. Je pensais la même chose avant d’être hospitalisé avec, et les gens n’apprécient pas à quel point c’est débilitant. Je suis toujours aux prises avec les séquelles 4 mois plus tard et il faudra des années pour m’en remettre complètement. Appréciez votre santé, ne prenez rien pour acquis et la gentillesse, le bon sens et la compassion sont très utiles. Aidez ceux qui vous ont aidé – restez positif. » J’ai trouvé un chez-soi après avoir surfé sur un canapé pendant un an » Monique, 22 ans, vit à Londres Depuis environ un an, je surfe sur le canapé avec une amie, son partenaire et elle Parents. Nous étions cinq dans un appartement à 2 lits et je dormirais par terre avec une couverture. Il n’y avait qu’une seule salle de bain entre nous et c’était parfois très stressant. Je suis reconnaissant à mon ami de m’avoir permis de rester, mais toute la situation a vraiment eu un impact sur ma santé mentale. Heureusement, les choses ont commencé à s’améliorer lorsque j’ai commencé mon nouvel emploi en tant que soignant. Maintenant que j’ai un revenu régulier, j’ai pu trouver un propriétaire privé qui me laisserait emménager. Je suis tellement reconnaissant à Beam et à ma spécialiste du soutien Chloé qui m’a donné de nombreux conseils pour trouver un logement, Quels sites Web utiliser et comprendre les contrats de location La vie de Monique a changé au milieu de l’épidémie (Photo: Fournie par Beam) J’ai emménagé dans mon nouveau logement il y a quelques semaines après avoir fait une visite virtuelle, et c’est vraiment sympa. Je vis dans une maison avec cinq autres personnes et nous avons chacun notre propre chambre et salle de bain attenante. Les gens avec qui je vis sont vraiment sympathiques, et c’est tellement agréable d’avoir enfin mon propre espace et d’être plus proche du travail. Je peux maintenant me concentrer sur moi-même et travailler pour atteindre mes objectifs. » J’ai déménagé avec mes amis dans un chalet isolé et élevé un canard’Nicole, 30 ans, vit actuellement à Nottingham.Je prépare lentement un retour à Londres après avoir passé lock-out au Pays de Galles avec trois amis dans une ferme familiale après avoir vécu dans l’agitation de Londres avant la pandémie. Ce n’était pas le plan, mais lorsque le verrouillage a commencé, nous nous sommes retrouvés au milieu de la campagne galloise. Pendant notre temps, nous nous sommes occupés de trois chiens, de poules et avons adopté un canard, qui s’est malheureusement enfui et il n’y a plus eu de signe depuis.Je me sens très chanceux d’avoir été hors de Londres avant le début du verrouillage, et donc je ne l’ai pas fait. dépensez-le dans un petit appartement sans accès extérieur mais dans la nature à la place. Il y avait quelques irritations à passer le bon temps seul, mais maintenant nous nous sentons comme une grande famille et incroyablement chanceux. Pour moi, le grand changement était constamment entouré de gens. Je suis passée d’une femme célibataire vivant dans un appartement à Londres avec des amis et vivant une vie très indépendante – et parfois solitaire – à une vie pleine de camaraderie et de simplicité en comparaison. Je suis un extraverti massif et j’aime être entouré de gens et avoir des relations platoniques, quelque chose que notre société doit valoriser davantage. * Pas leur vrai nom

