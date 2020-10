De l’eau sur la lune à une herbe au bord de la route qui tue le cancer du sein, une bonne nouvelle que vous avez peut-être manquée cette semaine

Ventes de livres L’éditeur Bloomsbury a rapporté ses six premiers mois les plus rentables de l’année depuis plus d’une décennie, affirmant que la nation était revenue aux joies de la lecture pendant le verrouillage. Paul Harvey Paul Harvey, 80 ans, ancien professeur de musique atteint de démence, le fera sortir un single qu’il a enregistré avec l’orchestre philharmonique de la BBC (Photo: PA) Un single que l’ancien professeur de musique de 80 ans, atteint de démence, a enregistré avec l’Orchestre philharmonique de la BBC sortira dimanche. Il a composé la pièce lui-même après avoir reçu quatre notes aléatoires à jouer par son fils. Le produit des ventes de Four Notes sera partagé entre la Société Alzheimer et Music for Dementia. Lire la suite Paul Harvey souffre de démence – mais sa mémoire musicale demeure et fait de lui une star de 80 ans. Dernières nouvelles et analyses Cancer du sein Une mauvaise herbe commune en bordure de route, Arabidopsis thaliana, également connue sous le nom de cresson d’oreille cancer du sein sans endommager les cellules saines. Alessandra Devoto, biologiste des plantes, a passé des années à étudier les propriétés médicinales de la plante, au mépris de ses collègues. Sa découverte pourrait aider au développement de traitements de chimiothérapie sans effets secondaires. Changement de réseau Les fournisseurs de téléphonie mobile seront interdits de vendre des combinés verrouillés à partir de l’année prochaine, a annoncé l’Ofcom. Les appareils verrouillés ne fonctionnent que sur des réseaux spécifiques et ne peuvent pas être utilisés sur des réseaux concurrents, une pratique qui, selon le régulateur des télécommunications, décourage les utilisateurs de changer de fournisseur pour obtenir de meilleures offres. plage dans le nord du Mexique par rapport à l’année dernière. La communauté autochtone Seri de l’État de Sonora estime que la pêche limitée et le nombre réduit de touristes qui visitent la région ont empêché les nids de la plage d’être perturbés. L’atterrisseur robotique Philae de l’agence a révélé de manière inattendue «l’intérieur duveteux» des comètes, une découverte qui devrait permettre à de plus grandes tentatives de réussir à les atterrir à l’avenir. d’autres formes de démence. L’horloge épigénétique met en lumière la rapidité avec laquelle les gens vieillissent et à quel point ils sont sujets aux maladies de la vieillesse.Musique live Le lieu dans lequel Harry Styles investit sera la plus grande arène intérieure du Royaume-Uni (Photo: AP) une nouvelle arène à Manchester d’une capacité de 23 500 personnes. L’ouverture du site Co-op Live est prévue pour 2023 et l’ancien chanteur de One Direction, qui a grandi à Holmes Chapel, Cheshire, sera «activement impliqué dans le développement» .Emissions China a récemment déclaré son intention de passer à la neutralité carbone en 2060 (Photo: Getty) La plantation extensive d’arbres en Chine joue un plus grand rôle dans l’équilibre de sa production de pollution qu’on ne le pensait auparavant. Une équipe internationale a identifié deux domaines dans lesquels l’ampleur de l’absorption de dioxyde de carbone par les nouvelles forêts représente un peu plus de 35% de l’ensemble du territoire chinois qui absorbe plus de carbone qu’elle n’en libère. (Photo: Getty) L’eau sur la Lune peut être plus abondante et plus proche de la surface qu’on ne le pensait auparavant, dit la Nasa. Cette «détection sans ambiguïté de l’eau moléculaire» stimulera les espoirs de l’agence spatiale américaine d’établir une base lunaire. 4000 aux enchères cette semaine, tandis qu’une pièce de monnaie Henry I trouvée dans l’Essex par Walter Taylor à l’âge de 15 ans s’est vendue 3100 £. Taylor détecte les métaux depuis l’âge de quatre ans.Peinture blanche Une équipe d’ingénieurs de l’Université Purdue aux États-Unis a créé une peinture blanche qui peut garder des surfaces jusqu’à 18 ° F plus froides que leur environnement ambiant – presque comme un réfrigérateur le fait – sans consommer de l’énergie. Les chercheurs disent que la peinture remplacerait le besoin de climatisation en absorbant presque pas d’énergie solaire et en éloignant la chaleur des bâtiments.

