De grandes décisions attendent jeudi après l’annulation de la Ligue du golfe Persique 2019/20

Une réunion extraordinaire de l’assemblée générale doit se tenir jeudi après la décision d’annuler la Ligue du golfe Persique 2019/20.

Le vol de tête et la Ligue U21 ont été reportés le 15 mars, à sept tours des deux, dans le but de freiner la propagation du coronavirus. Le Shabab Al Ahli Dubai Club a mené les deux.

Un plan provisoire a été annoncé le 29 avril pour que «les compétitions reprennent en août», mais les détails ont été laissés pour une date ultérieure non précisée. Les 14 clubs ont été invités à donner leur avis sur les prochaines étapes la semaine dernière, et 12 d’entre eux auraient manifesté leur désir d’abandonner ce mandat.

Les décisions à prendre jeudi par les organisateurs de la Ligue des Emirats Arabes Unis et l’organe directeur de l’Association des Emirats Arabes Unis de Football comprennent: si l’ensemble de la campagne – y compris la victoire de la Coupe du golfe Persique en janvier pour Al Nasr – devrait être annulée, si Shabab Al Ahli sera couronné champion et s’il faut éliminer la relégation en 2019/20 et augmenter le nombre de concurrents de 14 à 16. Cela voir les deux premiers du Emirates Club et de Dibba Al Hisn de la ligue de première division restreinte, qui est administrée par la FA des EAU, être promus.

«Le conseil d’administration de la Pro League des EAU a tenu une réunion le mercredi 17 juin 2020, présidée par le président Abdulla Naser Al Junaibi et a assisté le vice-président Jamal Hamed Al Marri, les membres du conseil d’administration Mohammed Obaid Al Yammahi, Hassan Taleb Al Marri, Tareq Ali Al Shabeebi, Saeed Obaid Al Kaabi et Jawaher Abdulaziz Al Suwaidi en plus du PDG Waleed Al Hosani et du conseiller en développement des affaires, le Dr Khalid Mohammed Abdullah », a déclaré mercredi soir un communiqué.

«Lors de la réunion, il a été décidé que les compétitions de la Ligue du Golfe Arabe 2019/2020 et de la Ligue A21 du Golfe Arabe ne reprendraient pas. Une assemblée générale extraordinaire a été convoquée pour discuter des implications de la décision sur les saisons 2019/20 et 2020/21, en coordination avec la UAE Football Association sur la question. »

L’impact de COVID-19 a été ressenti pour la première fois par l’AGL lorsque les semaines de match 18 et 19 se sont déroulées à huis clos.

Le Shabab Al Ahli Dubai Club détient un avantage de six points sur le deuxième, Al Ain. À l’opposé, Fujairah et Hatta sont dans la zone de largage.

Au total, 43 364 cas confirmés ont été enregistrés aux Émirats arabes unis depuis la première instance du 29 janvier. Le nombre total de décès a atteint 295, avec 29 537 récupérations.

En savoir plus sur l’application Sport360