De «grandes choses» pour l’avenir de l’univers Insomniac Spider-Man

Insomniac Games a récemment dévoilé deux projets en préparation pour la PlayStation 5–Ratchet & Clank: Rift Apart et Spider-Man: Miles Morales. Ce dernier est un jeu autonome, proposant une nouvelle histoire, un cadre révisé et, bien sûr, un nouveau Spider-Man jouable dans Miles. Mais qu’en est-il de Peter Parker et de l’inévitable Marvel’s Spider-Man suite? Bien que le studio ne puisse pas en dire trop à l’heure actuelle, un développeur a taquiné que de «grandes choses» étaient en cours.

Miles Morales Le directeur créatif, Brian Horton, s’est rendu sur le blog PlayStation pour dévoiler les détails de l’histoire autonome. Ce faisant, Horton a également fait allusion à l’avenir de la franchise au-delà de la prochaine version. D’abord et avant tout, Peter Parker va « bien », a-t-il assuré aux fans curieux. Horton a ajouté qu’Insomniac avait encore «une grande partie de l’histoire de Peter à raconter». (Après les taquineries à la fin du premier jeu? Ouais, il reste encore beaucoup à dire.) Enfin, le développeur a continué à taquiner que Brian Intihar, directeur créatif du jeu original, continue « à imaginer de grandes choses pour le Marvel’s Spider-Man univers. »

le Miles Moralesprojet centré se déroule environ un an après les événements du premier titre. Selon Horton, le récit se concentre sur le conflit entre une armée de criminels de haute technologie et une société d’énergie. En fin de compte, cette guerre fait des ravages dans la nouvelle maison de Miles, Harlem. La ville est en cours de refonte, et n’est pas seulement une refonte de nouvelle génération de la première carte.

Les fans devraient également anticiper quelques changements de gameplay. Parce qu’il est moins expérimenté, Miles va s’agiter un peu en se baladant dans la ville. Ses compétences au combat seront également différentes de celles de Peter, grâce à de nouvelles capacités telles que l’invisibilité et la bio-électricité.

Spider-Man: Miles Morales arrivera sur PlayStation 5 au cours de la période des fêtes. Il reste à voir si le titre autonome sortira également sur la PlayStation 4.

