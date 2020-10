De «  faux  » vendeurs de pavot sur Amazon empochent des milliers au lieu de donner de l’argent à des œuvres caritatives

Les opportunistes en ligne vendant de faux coquelicots et des masques faciaux avant le jour du Souvenir détournent des milliers de livres de la Légion royale britannique (RBL) en empochant les bénéfices.J’ai trouvé des centaines d’annonces de marchandises sur le thème du Souvenir à vendre via Amazon et eBay, beaucoup dont la fleur distinctive de Poppy Appeal. Les articles répertoriés par des vendeurs privés comprennent les épinglettes en papier populaires traditionnellement vendues par des bénévoles dans les grandes rues du Royaume-Uni, des insignes en métal et en feutre et des broches. Des centaines de masques réutilisables portant le coquelicot RBL ont également vu le jour plus vite que l’organisme de bienfaisance ne peut les faire retirer avant le jour du Souvenir le 11 novembre. D’autres marchandises, telles que des autocollants pour vitres proclamant «Je soutiens la Légion royale britannique », Et des écharpes de football avec la mention« N’oublions pas »sont également largement disponibles – pourtant, les bénéfices de presque tous ces produits ne parviendront jamais à l’association caritative des Forces. L’association perdante Alors que la RBL traite des marchandises contrefaites vendues en ligne depuis quelques années Aujourd’hui, l’organisme de bienfaisance a déclaré qu’il risquait de perdre plus que jamais face aux profiteurs privés ce jour du Souvenir à cause de la pandémie de Covid-19.Beaucoup de personnes qui soutiendraient généralement l’appel du coquelicot ne rencontreront pas de bénévoles vendant des épinglettes parce qu’ils protègent, travaillent à partir de à la maison ou simplement sortir beaucoup moins souvent qu’ils ne le feraient habituellement. Dans le même temps, il y a moins de bénévoles dans les rues car une grande proportion de collectionneurs, dont beaucoup sont plus âgés, ne peuvent pas quitter leur domicile. frauder le public afin de prendre des fonds destinés à profiter à notre communauté des Forces armées », a déclaré Tarsam Singh-Khela, conseiller juridique principal à la RBL.« Les gens achètent des articles non officiels en croyant à tort que la Légion recevra de l’argent de l’achat, mais c’est Malheureusement, ce n’est pas le cas », a-t-il ajouté. M. Singh-Khela a exhorté les membres du public qui achètent des coquelicots en ligne à acheter des épinglettes du Souvenir via la boutique officielle RBL Poppy Appeal et a déclaré que l’organisme de bienfaisance« poursuivrait activement tout fraudeur qui tenterait de bénéficier illégalement d’articles contrefaits ». Le plus vieux vendeur de pavot de Grande-Bretagne, Walter Randall, est décédé à l’âge de 104 ans 10000 annonces eBay bloquées Selon Ebay, les commerçants ne sont pas autorisés à vendre des épinglettes de pavot autrement que par l’intermédiaire de la boutique officielle RBL eBay, où 100% des bénéfices sont reversés à l’association caritative. Le site d’enchères a déclaré qu’il travaillait à améliorer les mesures d’application et, au cours des sept derniers jours seulement, avait bloqué près de 10000 annonces liées au Souvenir. par sa boutique officielle, et nous prenons des mesures coercitives contre les vendeurs », a-t-il déclaré. Amazon a refusé de commenter. @ kt_grant

