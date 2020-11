De faux avis Amazon pour les tablettes, les téléphones et les appareils portables découverts

Amazon a du mal à repérer et à empêcher les vendeurs de publier de fausses critiques, laissant les acheteurs de Noël à risque d’acheter des produits de mauvaise qualité et dangereux, a déclaré un groupe de consommateurs.Avec des milliers de détaillants de grande rue actuellement fermés, et de nombreuses personnes évitant de naviguer dans les magasins qui sont ouverts en raison de la pandémie de coronavirus, un grand nombre d’acheteurs devraient faire leurs achats de Noël en ligne cette année. enquête menée avant le Black Friday, lorsque des millions de personnes achètent des produits pour eux-mêmes et pour d’autres, prévient que les consommateurs risquent d’être dupés en achetant des produits de qualité inférieure à cause de fausses critiques. Novembre, bien qu’Amazon ait annoncé qu’il proposerait des offres saisonnières sur une variété de produits tout au long du mois. Les chercheurs ont examiné les listes d’Amazon pour certaines des catégories de produits les plus populaires du Black Friday et, selon le groupe, ont découvert une «gamme de tactiques évidentes que les vendeurs utilisent pour manipuler les évaluations des avis». Les catégories de produits qu’ils se sont concentrées sur les tablettes, les smartphones et les «appareils portables» inclus comme des montres intelligentes et des trackers de course, ainsi que des écouteurs et des accessoires pour téléphones portables. ‘Faux et suspect’ Lequel? ont rapporté avoir trouvé des «preuves flagrantes» de vendeurs incitant les acheteurs à laisser des avis positifs avec la promesse de cadeaux ou de bons gratuits; des cas dans lesquels un grand nombre de rapports élogieux ont été téléchargés pour des produits spécifiques en peu de temps; et des exemples de «fusion d’avis», où les vendeurs fusionnent des produits indisponibles avec des fiches produits nouvelles ou existantes afin de transférer des avis positifs de l’une à l’autre.Bien que le géant du commerce électronique ait des politiques interdisant aux vendeurs de s’engager dans ce type d’activité, et dispose de mécanismes en place pour analyser les avis, lesquels? « Notre enquête a révélé des catégories de produits populaires du Black Friday qui sont jonchées de fausses critiques et suspectes – ce qui suggère que les offres qui semblent trop belles pour être vraies le sont souvent », a déclaré Which? « Avec les gens plus dépendants que jamais des achats en ligne en raison de la crise des coronavirus, il est essentiel que les plateformes en ligne intensifient et fassent plus pour protéger leurs utilisateurs contre les fausses critiques », a-t-elle ajouté. En savoir plus Bookshop, la nouvelle alternative «éthique» à Amazon, vend pour 415 000 £ de livres la semaine d’ouverture. Amazon a déclaré: «Nous avons des politiques claires pour les critiques et les partenaires de vente qui interdisent l’utilisation abusive des fonctionnalités de notre communauté, et nous suspendons, interdisons , et intenter des poursuites judiciaires contre ceux qui enfreignent ces politiques. «Notre objectif est de nous assurer que les clients voient des avis authentiques et pertinents afin qu’ils puissent prendre des décisions d’achat plus éclairées. Pour ce faire, nous utilisons de puissants outils d’apprentissage automatique et des enquêteurs qualifiés pour analyser plus de 10 millions de soumissions d’avis par semaine, dans le but d’arrêter les avis abusifs avant qu’ils ne soient publiés. »@ Kt_grant

