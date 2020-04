De Barack Obama à Michael Davis, The Daily LITG, 30 avril 2020

Ce sont des moments étranges, mais The Daily LITG est en train de devenir un moyen précieux de quantifier exactement ce que la culture geek de la bande dessinée est en train de faire en cette période d’épreuve. Aussi, pour savoir si Barack Obama doit ou non des redevances sur la dernière bande dessinée de Batman – ou du moins un crédit plus important. Bienvenue à tous, au quotidien Lying In The Gutters, une longue course autour de la veille et de la veille. Vous pouvez vous inscrire pour le recevoir par e-mail ici.

Barack Obama, Yaoyorozu et les 10 histoires les plus lues hier

Bleeding Cool continue de signaler la fermeture de l’industrie de la bande dessinée, avec plus de Barack Obama, Yaoyorozu et des changements dans Diamond Comics. Tenez-vous avec votre Daily LITG.

Comment Barack Obama a écrit une bande dessinée Batman avec Jim Lee, en vente chez Walmart My Hero Academia Yaoyorozu obtient sa propre statue de Bellfine Marie Javins – Le Sauveur de DC Comics en ce moment Retour vers le futur II DeLorean lévite avec Kids Logic Journée de la bande dessinée gratuite 2020 à l’automne – et Diamond Doing Back Issues? RoboCop ne restera pas avec la nouvelle figurine Hiya Toys Les Comic Shops réagissent aux nouveaux DC Comics mardi en vente aujourd’hui Ubisoft publie la liste des chansons « Just Dance 2020 » Les affrontements finaux de la saison 3 de Masked Singer se sont révélés très attrayants Les 500 bandes dessinées et romans graphiques les plus commandés en mars 2020

Michal Davis n’est pas mort, et les 5 histoires les plus lues il y a un an

Michael Davis n’est pas mort, il est vivant et bien – mais piraté Michael Davis, fondateur de Milestone et co-créateur de Static Shock, est décédé « La longue nuit » de Game of Thrones: bon, mais volé de climax [Review] L’avenir des livres de Spider-Man jusqu’en 2020, publié le jour de la bande dessinée gratuite (Spoilers) Heroes In Crisis # 9 nous montrera ce qui est arrivé à Booster Gold, Blue Beetle, Batgirl et Harley Quinn

Événements de bande dessinée se déroulant aujourd’hui

Il y aurait également eu des signatures, des apparitions, des symposiums, toutes sortes d’événements liés à la bande dessinée. Mais quelques-uns sont allés en ligne, et voici certains se produisent encore aujourd’hui, sur le Daily LITG.

Cours de cette semaine: mise en page et composition d’art et de bande dessinée, salle de classe de culture populaire, 14 h 00, heure avancée du Pacifique

Cartooning + Comics Ages 9-12 Class, Artists Kerry Hull by Creative Cauldron, 17h30-18h30.

Galactic Comics and Games Concours de peinture «Zoom» d’avril 2020, Greg Hogan et Galactic Hammer Vox-Relay, 19 h à 22 h, Statesboro, Géorgie

Comics X Brescia, Comics League of Brixia, Brescia 16h30 UTC + 2.

Spectacles hebdomadaires en direct Ultimate Comics Live. 19 h à 22 h HE.

Exposition « Conceptual Comics », Éditions Incertain sens / Cabinet du livre d’artiste Rennes, France, 11h-17h.

Anniversaires de l’industrie de la bande dessinée, aujourd’hui

Il n’y a peut-être pas beaucoup d’ambiance de fête en ce moment. Ou s’il y en a, la police viendra vous arrêter. Mais les gens de la bande dessinée vieillissent toujours et célèbrent toujours cette date spéciale.

Nat Gertler, éditeur de About Comics

éditeur de About Comics Éditeur d’index de bandes dessinées, Laura Ward

Michael Sambrook de Madius Comics

Intéressé à vous souvenir davantage d’un geek Barack Obama ou de quelque chose d’autre? Abonnez-vous à notre liste de diffusion quotidienne de LitG. Et nous vous verrons ici demain.

Adresse électronique

La publication de Barack Obama à Michael Davis, The Daily LITG, du 30 avril 2020, est apparue en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook