De Barack Obama à Marie Javins, le Daily LITG, 29 avril 2020

Ce sont des moments étranges, mais The Daily LITG est en train de devenir un moyen précieux de quantifier exactement ce que la culture geek de la bande dessinée est en train de faire en cette période d’épreuve. Aussi, pour savoir si Barack Obama doit ou non des redevances sur la dernière bande dessinée de Batman – ou du moins un crédit plus important. Bienvenue à tous, au quotidien Lying In The Gutters, une longue course autour de la veille et de la veille. Vous pouvez vous inscrire pour le recevoir par e-mail ici.

Barack Obama, Marie Javine et les 10 histoires les plus lues hier

Bleeding Cool continue de signaler la fermeture de l’industrie de la bande dessinée. Avec plus de Barack Obama, Marie Javins, les magasins de bandes dessinées ferment et réagissent aux nouveaux changements. Tenez-vous avec votre Daily LITG.

Comment Barack Obama a écrit une bande dessinée Batman avec Jim Lee, en vente chez Walmart Marie Javins – Le Sauveur de DC Comics en ce moment Les Comic Shops réagissent aux nouveaux DC Comics mardi en vente aujourd’hui RoboCop ne restera pas avec la nouvelle figurine Hiya Toys Retour sur Better Call Saul Season 5’s Breaking Bad Easter Eggs Après 35 ans, Aftertime Comics of Virginia ferme définitivement son magasin Spawn Kickstarter atteint 2 millions et obtient plus de mises à niveau Gen-X prend enfin position lorsque les milléniaux tentent de voler Keanu Reeves Les images de prévisualisation de Stargirl présentent les héros et les méchants de nouvelle génération de DC Offres de films et de films de bandes dessinées signées pendant le verrouillage

Événements de bande dessinée se déroulant aujourd’hui

Il y aurait également eu des signatures, des apparitions, des symposiums, toutes sortes d’événements liés à la bande dessinée. Mais quelques-uns sont allés en ligne, et voici certains se produisent encore aujourd’hui, sur le Daily LITG.

Fantom Comics présente: Bites of Terror de Cuddles and Rage, Washington D.C., 18h-19h30.

Not Quite New Comics mercredi avec The Hall of Comics, 10h-11h HE.

Club de lecture Big Planet Comics, 19 h à 21 h HE.

Comics X Brescia, Comics League of Brixia, Brescia 16h30 UTC + 2.

Spectacles hebdomadaires en direct Ultimate Comics Live. 19 h à 22 h HE.

The Comics Haul avec Amy et Paul, Sideshow Collectibles, 16h-17h PT.

Taller de Comics e Ilustración – En ligne par Fundación Cultural Lo Prado, 16h-17h UTC-04

Anniversaires de l’industrie de la bande dessinée, aujourd’hui

Il n’y a peut-être pas beaucoup d’ambiance de fête en ce moment. Ou s’il y en a, la police viendra vous arrêter. Mais les gens de la bande dessinée vieillissent toujours et célèbrent toujours cette date spéciale.

Michael Davis , co-fondateur de Milestone Comics, contributeur à BC.

, co-fondateur de Milestone Comics, contributeur à BC. Dan Wickline , écrivain de Geler, ancien contributeur de la Colombie-Britannique.

, écrivain de Geler, ancien contributeur de la Colombie-Britannique. Ben Oliver , artiste de bande dessinée.

, artiste de bande dessinée. Matt Harding , artiste sur Gwar: Orgasmageddon.

, artiste sur Gwar: Orgasmageddon. Gavin Sheehan, journaliste de jeux à Bleeding Cool.

journaliste de jeux à Bleeding Cool. Bryan Levy à Collectors Corner – Baltimore.

à Collectors Corner – Baltimore. Lai-wah Chung, ancien ancien coordinateur de production / contrôle du trafic / affaires juridiques / commis aux dossiers chez DC Comics.

ancien ancien coordinateur de production / contrôle du trafic / affaires juridiques / commis aux dossiers chez DC Comics. Fran Jung, artiste pour B Street Graphix

artiste pour B Street Graphix Matthew Hardy, écrivain chez Mad Robot Comics.

Intéressé à vous souvenir davantage d’un geek Barack Obama ou de quelque chose d’autre? Abonnez-vous à notre liste de diffusion quotidienne de LitG. Et nous vous verrons ici demain.

Adresse électronique

Le billet de Barack Obama à Marie Javins, le Daily LITG, 29 avril 2020, est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook