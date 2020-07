DCEU : Keanu Reeves est partant pour reprendre le rôle de John Constantine

Keanu Reeves pourrait reprendre le rôle de John Constantine dans la suite du film eponyme.

Alors que Constantine fête son 15e anniversaire, les fans du film et du réalisateur Francis Lawrence (la franchise Hunger Games) et de la star Keanu Reeves ) seront heureux de constater que les personnes impliquées dans l’adaptation culte de la bande dessinée l’aiment autant qu’elles le font.

En fait, même si le film de DC sur un hellblazer bisexuel a craché à l’époque (le monde n’était tout simplement pas prêt pour les films de super-héros), ils ont parlé avec le producteur Akiva Goldsman de faire une suite – le seul problème est que les films tirés d’une BD sont beaucoup plus compliqués à monter de nos jours.

Quels arcs adaptés pour la suite ?

S’adressant à Slashfilm, Lawrence a documenté ses efforts pour donner une seconde chance au cynique occulte bien-aimé, résumant que « ce n’est pas faute d’avoir essayé ». Toutes les personnes impliquées ont continué à avoir des carrières de superproduction… le seul problème est que les films de superhéros sont devenus une gigantesque affaire de planification de l’univers au cours des quinze dernières années.

« Je pense que nous voulions tous le faire. C’était assez réussi », a déclaré le cinéaste. « Nous voulions faire un film responsable, plus classé R. Par responsable, je veux dire que nous voulions faire un film qui ne coûterait pas autant que l’original, que nous pensions être destiné aux moins de 13 ans. Nous avons travaillé sur la suite pendant un certain temps ».

Une histoire difficile à adapter

Où est-ce qu’un film comme Heaven and Hell, dont les pitreries ont peut-être détourné l’attention du grand public non geek, va pour un effort de deuxième année ? « C’était difficile de trouver où le prendre », a expliqué Lawrence. « Ce que j’ai vraiment aimé dans le premier, c’est que c’était une histoire très personnelle, alors j’ai pensé que ce serait une erreur de se laisser prendre au charabia surnaturel. L’idée d’une histoire personnelle était vraiment intéressante, et c’était la chose la plus difficile à trouver ».