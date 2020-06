DC, Warner Bros & Spotify : Des nouveaux podcasts scénarisés vont être produits

DC, Warner Bros et Spotify annoncent un nouveau partenariat pour une liste de podcasts narratifs basés sur des personnages de DC qui seront ensuite lancés sur Spotify.

DC, Warner Bros et Spotify ont annoncé qu’ils allaient produire de nouveaux podcasts scénarisés. DC a donné naissance à certains des héros et des méchants les plus reconnaissables au monde. Lieu de naissance de Batman, Superman et Wonder Woman, DC a raconté d’innombrables histoires sur ces personnages intemporels dans un large éventail de médias. En plus de leurs origines BD, ils dominent les films, les séries télévisées, les jeux vidéo, les romans : leur présence est presque universelle.

Une collaboration gigantesque, spécifique et professionnelle

Dans un communiqué de presse, un nouveau partenariat pluriannuel entre Spotify, Warner Bros et DC a été annoncé. Ces sociétés se réuniront pour créer une liste de podcasts originaux et scénarisés qui s’inspireront des personnages emblématiques de DC, ainsi que de la collection de titres du studio. Warner Bros va développer et produire la liste annuelle de nouveaux podcasts dramatiques et comiques. Spotify aura le droit de revendiquer le premier regard sur ces podcasts et dirigera le marketing, la publicité et la distribution des émissions directement sur sa plateforme. En plus des podcasts sur les personnages emblématiques de DC, les sociétés collaboreront également pour créer de nouveaux programmes à partir de contenus originaux.