DC Titan Saison 3: date de sortie, distribution, intrigue et dernières mises à jour

Mises à jour de la saison 3 de DC Titan: DC Titans est une série de téléfilms dramatiques américains de science-fiction. Il est basé sur l’équipe Teen Titans de DC Comics par Bob Haney et Bruno Premiani et a été créé par Akiva Goldsman, Geoff Johns et Greg Berlanti pour DC Universe. La série dépeint un groupe de jeunes héros qui unissent leurs forces dans leur combat contre le mal. Il a été présenté pour la première fois le 12 octobre 2018 et a reçu des critiques positives de la part des critiques et du public.

DC Titan a-t-il été renouvelé pour la saison 3?

Les «Titans» ont été renouvelés pour la saison trois par DC Universe et Warner Bros. Dans la saison deux, des occasions vitales se sont produites comme la défaite de Deathstroke, l’arrêt de Cadmus Labs, la réunion des Titans en équipe. La troisième saison va à un pack de mouvement. La fonction de Dick Grayson est incertaine.

Comme dans la saison deux, Connor Kent, Rose Wilson, Jericho et Bruce Wayne. Et, dans le solide de la saison trois, avec les personnages communs, de nouveaux ajouts sont également là. Brenton Thwaites jouera la fonction de Dick Grayson, et Anna Diop comme Starfire, Alan Ritchson comme Hawk, Minka Kelly comme Dove, Chelsea Zhang comme Ravager et Joshua Orpin comme Superboy.

DC Titan Saison 3: Cast

En ce qui concerne le casting, la plupart des personnages des saisons précédentes seront de retour pour reprendre leur rôle dans la saison à venir. Nous verrons positivement Brenton Thwaites comme Dick Grayson, Anna Diop comme Kory Anders, Teagan Croft comme Rachel Roth, Ryan Potter comme Gar Logan, Curran Walters comme Jason Todd, Conor Leslie dans comme Donna Troy et Minka Kelly comme Dawn Granger.

Quelle est la date de sortie prévue pour la saison 3?

La troisième saison devrait être lancée au début de la mi-septembre 2020. La saison devrait faire face aux retombées de la mort de Donna Troy (Conor Leslie) à la fin de la saison précédente. L’annonce officielle n’a pas été faite mais. Le Blackfire a été lancé lors de la deuxième saison, elle a repris le physique du garde de Starfire Faddei pour attirer sa sœur sur Terre.

Terrain de la série:

Le présent est une collection de super-héros Darkish and Gritty et est sur le point de revenir. Cela représente un groupe de jeunes héros qui feront partie des forces de leur bataille contre le mal.

