Les sorties numériques quotidiennes de DC se poursuivent avec cet aperçu du 2 mai DC Super Hero Girls: Infinite Frenemies # 2.

DC Super Hero Girls: Infinite Frenemies # 2

«Paniqué à la discothèque» d’Amanda Deibert, Erich Owen et Gabriela Downie

Il est temps pour la plus grande tradition adolescente de tous: l’école formelle! Mais lorsque Livewire attaque et met les orteils de tout le monde en contact, les filles devront mettre leurs chaussures de danse pour sauver la journée!