DC s’associe à ONI / LION FORGE et BINC pour que United Fund profite aux bandes dessinées américaines

Crédit: Book Industry Charitable Foundation / DC / Oni Press-Lion Forge Publishing Group



Avec divers créateurs et éditeurs qui collectent des fonds au profit des boutiques de bandes dessinées américaines via la Book Industry Charitable Foundation (BINC), ces fonds sont maintenant organisés en un effort de secours distinct appelé le Comicbook United Fund – avec DC et Oni Press / Lion Forge au rez-de-chaussée.

« Nous sommes reconnaissants et humbles de travailler avec les leaders de l’industrie Oni-Lion Forge et DC. En travaillant ensemble pour créer Comicbook United Fund, Oni-Lion Forge et DC démontrent leur dévouement aux détaillants de bandes dessinées à travers le pays « , a déclaré la directrice générale de BINC, Pam French. » BINC est honoré d’aider à réaliser sa vision philanthropique. L’effusion de soutien et d’idées innovantes que nous avons vues dans l’ensemble de l’industrie a été une source d’inspiration et nous donne un grand espoir pour l’avenir. »

DC et Oni Press / Lion Forge se sont associés en tant que partenaires fondateurs de BINC Comicbook United Fund, qui comprendra des fonds collectés dans le cadre de plusieurs actions caritatives antérieures et en cours, notamment les enchères # 60sketchesover60days de DC CCO / Publisher Jim Lee, au moins la moitié des recettes combinées des enchères # Creators4Comics et le don de DC de 250000 $ plus tôt ce mois-ci.

« L’industrie de la bande dessinée a une longue histoire de regroupement pour protéger et promouvoir la forme d’art que nous aimons tous. Nous espérons que cette action incroyable de DC inspirera une nouvelle vague de générosité et de soutien pour le grand nombre d’individus et de magasins qui luttent contre ces derniers. « , a déclaré James Lucas Jones, président / éditeur du groupe d’édition Oni-Lion Forge. « La bande dessinée est une communauté vaste qui se sent toujours comme une famille très unie, et ces efforts donnent l’impression que nous aidons les membres de la famille. »

En 2019, Lion Forge a lancé le Forge Fund avec BINC pour collecter des fonds pour les magasins de bandes dessinées dans le besoin, et à ce jour a collecté 100000 $ – avec 5% du produit de certains des titres d’Oni / Lion Forge depuis qu’il a également été donné au fonds. Cet argent est également injecté dans le Comicbook United Fund.

« Si cette pandémie nous a appris quelque chose, c’est à quel point les choses qui nous apportent le bonheur sont précieuses et fragiles, nous devons donc protéger les forces vives de notre industrie », a déclaré Lee dans l’annonce. « Oni-Lion Forge a vu la nécessité de ce type de secours avant qu’il n’y ait une crise, c’est pourquoi DC est fier de se tenir à leurs côtés en cette période de besoin pour nos détaillants. »

Tout le monde peut faire un don directement à ce fonds via ce lien sécurisé: https://secure.donationpay.org/bincfoundation/ComicBookUnited.php

Ouvert uniquement aux magasins de bandes dessinées basées aux États-Unis, les détaillants peuvent demander de l’aide à ce lien: https://www.bincfoundation.org/application-for-comic-book-store-assistance/