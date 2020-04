DC & # 039; s Legends of Tomorrow Preview: Charlie & # 039; s Supernatural Hall Pass

DC’s Legends of Tomorrow revient à l’assaut Le CW cette semaine et quand c’est le cas, Sara (Caity Lotz), Constantine (Matt Ryan) et Charlie (Maisie Richardson-Sellers) se retrouvent à Vancouver et croisent avec une série CW bien connue pour son « Baby » (ou sont-ils?). Dans un clip exclusif publié par EW, nous apprenons un secret sur Charlie que nous n’avons jamais vu venir (et environ 50% des téléspectateurs de l’émission seraient du côté): Jensen Ackles«Dean Winchester serait certainement elle « laissez-passer ». Pour un épisode qui plonge dans des problèmes familiaux assez sombres entre Charlie et sa sœur homicide Atropos, Richardson-Sellers a apprécié le peu de plaisir qu’ils ont pu se faufiler: « C’est un petit œuf de Pâques pour le public. Nous finissons par nous battre dans ce monde, qui a obtenu tous ces accessoires de plateau de Supernatural, ce qui était tellement amusant. Surnaturel des trucs pour Halloween aussi, donc nous nous sommes beaucoup amusés avec ça. Cela ajoute un peu de légèreté à ce qui est une histoire très, très sombre. «

Co-showrunner Phil Klemmer confirmé lors d’une entrevue précédente qu’il était et n’était pas bébé que nous regardions dans les images initialement publiées. Tout d’abord, la voiture elle-même n’est pas celle de la série mais une réplique qui a été construite par un fan. Quant à la scène elle-même? Désolé, mais dans le Légendes monde, Surnaturel est autant une émission de télévision que la nôtre: « Dès le début, nous savions que nous voulions mettre en scène un épisode à Vancouver moderne, parce que suivre directement le crossover était tout ce que nous pouvions nous permettre … Je plaisante, sorta pas vraiment. Quoi qu’il en soit, nous voulions faire un épisode effrayant de style Predator skulk-around-the-woods et à la 11ème heure, nous avons décidé de faire croiser les Legends avec l’équipe de Supernatural. C’était le choix inspiré de notre directeur de production Kevin Mock, Je crois. Dans notre monde, Supernatural est une émission de télévision, pas une chose réelle. Désolé, fans de Supernatural. «

« DC’s Legends of Tomorrow » saison 5, épisode 9 « Zari, Not Zari »: SOUVENIRS – Sara (Caity Lotz), Constantine (Matt Ryan) et Charlie (Maisie Richardson-Sellers) se retrouvent en Colombie-Britannique à la recherche d’un autre morceau de la Loom, mais ils rencontrent un problème qu’ils n’auraient pas pu prévoir. Zari (Tala Ashe) a du mal à se sentir comme elle, alors elle continue son voyage méditatif à la suggestion de Behrad (star invitée Shayan Sobhian). Pendant ce temps, Ava (Jes Macallan) se porte volontaire pour essayer d’aider Rory (Dominic Purcell) avec un problème personnel. Nick Zano et Olivia Swann jouent également le rôle principal. Kevin Mock a réalisé l’épisode écrit par Morgan Faust & Tyron Carter.

