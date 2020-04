DC Line Up STARGIRL Live Fan Q&A avec GEOFF JOHNS, BREC BASSINGER, Plus

Crédit: DC Universe



Avec la première de DC Universe Stargirl juste à l’horizon, le service de streaming prépare le terrain pour l’émission avec une série d’événements Q&A en direct pour les fans qui seront diffusés sur le service de streaming.

Chef parmi les membres du Stargirl Les acteurs et l’équipe à interviewer sont la star Brec Bassinger et le co-créateur Geoff Johns.

DC Universe a présenté son calendrier pour Stargirl Événements Q & A ici:

Jeudi 7 mai à 17 h 00 PT

Rejoignez la créatrice de costumes Laura Jean Shannon alors qu’elle parle de tenues et de combinaisons pour les héros et les méchants de la toute nouvelle Stargirl de DC!

Lundi 11 mai à 17 h 00 PT

Les producteurs exécutifs et showrunners de Harley Quinn, Patrick Schumacker et Justin Halpern, discuteront de la série animée acclamée par la critique, du développement et de l’écriture du scénario au tournage et au travail aux côtés de la distribution.

Mercredi 13 mai à 15 h 00 PT

Possédez-vous des bandes dessinées DC rares et souhaitez-vous connaître son origine ou avez-vous une question cruciale à propos d’un DC Super Hero à laquelle personne n’a pu répondre? Branchez-vous et demandez à l’archiviste et bibliothécaire de DC Benjamin LeClear!

Jeudi 14 mai à 17 h 00 PT

Rejoignez le créateur / co-showrunner de DC Stargirl et écrivain de bandes dessinées Geoff Johns alors qu’il plonge dans la toute nouvelle série, la distribution, les principaux arcs de l’histoire et ce que les fans peuvent attendre avec impatience.

Lundi 18 mai à 17 h 00 PT

Dans la foulée de la première Stargirl de DC, écoutez une séance de questions-réponses animée avec Brec Bassinger, qui joue dans la série en tant qu’adolescente Courtney Whitmore. Voici votre chance de vous rapprocher de l’étoile brandissant le bâton cosmique!

Stargirl premières le 18 mai sur DC Universe, avec des épisodes programmés pour le lendemain sur CW.