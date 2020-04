DC lance de nouvelles histoires GIANTS à la sortie numérique

Crédit: DC



Communiqué de presse

Aujourd’hui marque l’expansion du programme d’édition DIGITAL FIRST de DC, qui abrite des titres à succès Injustice: Gods Among Us, DC Comics: Bombshells, le nouveau Batman: The Adventures Continue et bien d’autres bandes dessinées préférées des fans. Dans le cadre du nouveau programme robuste, les lecteurs de bandes dessinées auront plus de contenu et un accès immédiat à des histoires qui n’ont jamais été disponibles sur les plateformes numériques.

«Les fans de bandes dessinées veulent plus d’accès au contenu que jamais auparavant», a déclaré Jim Lee, directeur de la création et éditeur de DC. «Cette stratégie vise à fournir immédiatement du contenu quotidien aux fans, et également à garantir que lorsque les magasins de bandes dessinées ouvriront à nouveau leurs activités, ils disposeront de nouveaux contenus et produits que leurs clients voudront. En attendant, nous aurons correctement alimenté et protégé la demande de bandes dessinées, gardant les fans intéressés par nos personnages et nos histoires. »

La première semaine des titres DC DIGITAL FIRST comprend Superman: l’homme de demain de Robert Venditti, Paul Pelletier, Drew Hennessy et Adriano Lucas, Batman: Gotham Nights avec une histoire de Sal Giunta, Brad Meltzer, Jim Lee, Scott Williams et Alex Sinclair avec une deuxième histoire de Larry Hama, Mirko Colak et John Kalisz, Wonder Woman: Agent of Peace d’Amanda Conner, Jimmy Palmiotti, Inaki Miranda et Hi-Fi, Aquaman: Deep Dives de Steve Orlando, Daniel Sampere, Juan Albarran et Adriano Lucas, Flash: Fastest Man Alive de Gail Simone, Clayton Henry et Marcelo Maiolo, DC Super Hero Girls: Infinite Frenemies d’Amanda Deibert et Erich Owen, et Swamp Thing: New Roots de Mark Russell, Marco Santucci, et John Kalisz. Ces séries sont nouvelles pour DC Digital First, auparavant exclusives à DC Giants.

«Je tiens vraiment à souligner que les bandes dessinées imprimées régulièrement planifiées et sollicitées, traditionnellement disponibles les mercredis, continueront d’être disponibles numériquement jour et date les mardis à l’avenir», a ajouté Lee. « D’un autre côté, les bandes dessinées de DC DIGITAL FIRST publieront sept jours par semaine, avec un habillage commercial très différent qui distinguera ces titres des versions physiques. »

De plus, DC lance lundi DC ESSENTIAL READS, une promotion numérique gratuite fournissant les premiers numéros de certains des romans graphiques les plus emblématiques et des éditions collectées de la bibliothèque DC. Disponibles jusqu’au 8 juin sur diverses plateformes numériques, les titres DC ESSENTIAL READS incluent Watchmen # 1 d’Alan Moore et Dave Gibbons, Batman # 608 de Jeph Loeb, Jim Lee, Scott Williams et Alex Sinclair, The Sandman # 1 de Neil Gaiman et Sam Kieth, Dark Nights: Metal # 1 de Scott Snyder et Greg Capullo, Doomsday Clock # 1 de Geoff Johns et Gary Frank, Crisis on Infinite Earths # 1 de Marv Wolfman et George Perez, Mister Miracle # 1 de Tom King et Mitch Gerads, et plus.

Les bandes dessinées DC DIGITAL FIRST et les numéros gratuits DC ESSENTIAL READS seront tous disponibles auprès des détaillants numériques participants, notamment ReadDC.com, Comixology, Amazon Kindle, Apple Books, etc.