DC, IMAGE, plus de détails sur le calendrier de sortie finalisé de DIAMOND le 20 MAI

Crédit: Wes Craig (Image Comics)



Diamond Comic Distributors a fourni aux détaillants une liste révisée et « finalisée » de titres dont la livraison est prévue pour le mercredi 20 mai – leur date « cible » pour reprendre ses services de distribution après la fermeture de son coronavirus. Cela remplace une liste précédente publiée le 28 avril qui comprenait, entre autres, des titres Marvel.

Marvel a ensuite annoncé son intention de reprendre l’expédition des titres le 27 mai, dans un calendrier allégé – au moins jusqu’au début de juillet.

Les titres DC ont déjà été révélés, Diamond déclarant mardi aux détaillants: « Tous les titres DC Comics sortis pendant notre pause de distribution seront inclus dans la première expédition de nouveaux produits hebdomadaires. » DC a récemment signé des accords avec deux nouveaux distributeurs, Lunar et UCS, pour commencer à expédier des bandes dessinées avant la reprise des services de Diamond.

Voici la liste des titres des éditeurs (dont DC) Diamond qui sortira le mercredi 20 mai:

DC

Aquaman # 60

Batman # 95

Fichiers secrets de Batman # 3

Lanterne verte Dollar Comics # 29

Dollar Comics Wonder Woman # 212

Dollar Comics Wonder Woman # 14

Dollar Comics Wonder Woman # 206

Green Lantern # 76 Édition fac-similé

Green Lantern 80e anniversaire 100 pages Super Spectacular # 1

Justice League # 47

Légion des super-héros # 7

Looney Tunes # 255

Bois bas bas # 6

Lucifer # 20

Metal Men # 8

Nightwing # 72

Plongeon # 4

Le copain de Superman Jimmy Olsen # 11

Teen Titans # 42

BOOM! Studios

Aliéné # 3

Buffy contre les vampires # 14

Firefly: Unification War HC Vol. 3

Fantôme dans L.A. # 10

Conteur de Jim Henson: Ghosts # 2

Dark Horse Comics

Art of Guild Wars: Complete Arenanet 20th Anniversary Edition HC

Bang # 1 (troisième impression)

Tuez Whitey Donovan # 5

Vampire Hunter D TP Vol. 29: Noble Front

Divertissement Dynamite

Red Sonja # 15

Publication IDW

Dungeons & Dragons: Days of Endless Adventure TP

Dungeons & Dragons: Infernal Tides # 3

Marvel Action Avengers # 10

Sonic the Hedgehog: Tangle & Whisper Vol. 1 TP

Star Wars Adventures: Clone Wars # 1

Camp Spirit SC

Image Comics

American Jesus TP Vol. 1 Chosen (nouvelle édition)

American Jesus TP Vol. 2 Nouveau Messie

Birthright # 43

Bog Bodies OGN

Classe mortelle # 44

Ludocrates # 1

Paria par Kirkman & Azaceta # 45

Dragon sauvage # 248

Snotgirl TP Vol. 3: Est-ce la vraie vie

Presse magnétique

Ballade de Yaya GN Vol. 6 Perdu

En feu

Mirka Andolfo’s Unsacred # 5

Studio abstrait

Cinq ans # 9

Action Lab Entertainment

Killswitch # 4

Zombie Tramp # 69

AfterShock Comics

Jour de la mort # 1

Disaster Inc. # 1

Albatross Funnybooks

Goon # 10

Archie Comics

Betty & Veronica Jumbo Comics Digest

Artistes, écrivains et artisans

Année zéro # 1

Cave Pictures Publishing

Appalachian Apocalypse TP

Dessiné et trimestriel

Ummas Table GN

Livres Fakku

Propoal GN indécent

Fantagraphics

La machine ne clignote jamais HC

Portrait d’un Drunk HC

Kodansha Comics

Pensionnat Juliet Vol. 11

Eden’s Zero Vol. 7

Granblue Fantasy Vol. 4

Phoebe et sa licorne Vol. 11: Camping avec des licornes

Humanoïdes

In vitro

Institut naval

Biographie graphique de Churchill

Édition NBM

Super soeurs

Oni Press

Dewdrop TP

Rick et Morty présentent Vol. 2 TP

Sept mers

Saki Succubus Hungers Tonight Vol. 2

Pignon en argent

Radlands SC Pinups par El Sub

St. Martins Press

Vérifiez s’il vous plaît Vol. 2

Titan Comics

Doctor Who 13e saison deux # 4

Tokyopop

Scarlet Soul Manga Vol. 2

Valiant Entertainment

Livewire Vol. 3

VIZ Media

Boruto Vol. 8 Naruto Next Generations

Incurable Case of Love Vol. 3

One Piece Vol. 93

Prince Freya Vol. 1

Zenescope

Belle: Serment d’épines # 6

Agent rouge: île du Dr Moreau # 4