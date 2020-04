DC explique pourquoi il a commencé à distribuer à travers les autres pendant l’arrêt de DIAMOND

Bande dessinée DC des années 1970 pour la distribution Crédit: Carmine Infantino / Vince Colletta (DC)



DC a envoyé une lettre aux magasins de bandes dessinées de Direct Market expliquant leur nouveau modèle d’expédition « multi-distributeurs ».

« Notre objectif est d’introduire de nouvelles bandes dessinées dans les magasins qui sont en mesure de vendre le plus tôt possible. Nous nous attendons à des incohérences régionales quant à savoir si les magasins seront autorisés à ouvrir ou à fermer, et nous voulons nous assurer que nous pouvons continuer à fournir des bandes dessinées aux magasins qui peuvent fonctionner pendant ces périodes « , explique la lettre DC. « Nous reconnaissons que de nombreux magasins ne sont pas ouverts pour le moment, mais nous avons également entendu de nombreux détaillants qui sont ouverts et / ou qui fournissent des commandes par correspondance, un ramassage en bordure de rue ou une livraison, et nous devons leur fournir des produits. »

Diamond Comic Distributors a le distributeur exclusif de DC sur le marché direct depuis 25 ans, mais avec l’appel de la distribution aux opérations d’arrêt à la lumière de la pandémie de coronavirus, l’éditeur a conclu des accords avec deux des plus grands détaillants de Diamond – Discount Comic Book Service et Midtown Comics , qui étaient toujours opérationnels – pour travailler eux-mêmes comme distributeurs dans les bandes dessinées, à partir de ce mardi.

L’éditeur assure à nouveau au détaillant qu’il peut toujours commander des bandes dessinées DC via Diamond – chaque fois qu’il reprend ses activités.

« Vous pouvez choisir entre trois distributeurs pour les périodiques: Diamond Comic Distributors, Lunar Distribution et UCS Comic Distributors », explique DC.« Si vous êtes prêt et disposé à recevoir des produits à partir du mardi 28 avril, vous pouvez commander auprès d’UCS ou de Lunar. Ouivous avez la liberté de travailler avec l’un de ces distributeurs ou d’attendre que les distributeurs Diamond Comic recommencent à expédier. «

Diamond a déclaré qu’il avait l’intention de reprendre la distribution de la mi-mai à la fin mai – et bien qu’il ait plus tard indiqué une date de reprise du 20 mai, il a déclaré aux détaillants et à Newsarama que ce n’était pas une date ferme et qu’il était considéré comme un espace réservé.

Mais pour les détaillants qui ont commandé via Diamond, ils doivent revérifier leurs commandes car certains ont été mis à zéro selon DC.

« Nous avons reçu des commentaires de nombreux détaillants et pouvons confirmer que toutes les quantités de commandes de titres pour les semaines d’expédition d’origine du 1er avril, du 8 avril, du 15 avril et du 22 avril non remplies par Diamond seront remises à zéro », a déclaré DC. « Nous en avons discuté avec Diamond et ils ont accepté cette réinitialisation. »

DC avait précédemment déclaré que ces commandes avaient été annulées, mais Diamond a ensuite réfuté cela. Quoi qu’il en soit, DC recommande aux détaillants de vérifier leurs commandes pour tout Titres d’avril, ainsi que ceux des 5 et 12 mai.

« Toutes les quantités de commandes de livres en vente les mardis 28 avril, 5 mai et 12 mai devront être mises à jour via le prochain FOC de Diamond ou les systèmes de commande des autres distributeurs », poursuit DC. « Nous faisons cela pour vous assurer que vous ne recevez pas de doubles commandes (si vous choisissez de commander des livres auprès de l’un de nos nouveaux partenaires de distribution) ou pour vous permettre de confirmer les commandes que vous avez initialement placées dans le système de commande de Diamond. Vos commandes originales ont été placés bien avant les directives sur le séjour à la maison et nous comprenons que vous devrez peut-être faire les ajustements qui conviennent le mieux aux besoins de vos clients.

« Pour être clair, les commandes concernées incluent tous les produits DC, y compris les bandes dessinées, les romans graphiques et les objets de collection. »