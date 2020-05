DC et Marvel ne feront probablement jamais une suite à AMALGAM… donc nous le ferons

Qui est ce gars?

Au cours des deux derniers mois, alors que l’industrie de la bande dessinée a été confrontée à un arrêt quasi-virtuel de la pandémie de coronavirus, une multitude d’appels ont émergé pour que les principaux éditeurs de Direct Market travaillent ensemble pour aider à susciter l’intérêt des fans à la reprise de la distribution.

Frayer Le créateur et président de l’image, Todd McFarlane, a proposé un effort coordonné de l’éditeur pour essayer de proposer des événements susceptibles de générer d’énormes ventes pour les détaillants, notamment des croisements intersociétés. Les écrivains Gail Simone et Scott Snyder ont exprimé leur intérêt pour les croisements Marvel-DC à différents niveaux, qui est un cheval que Newsarama a monté depuis même avant la crise des coronavirus, bien que nous ayons renouvelé nos suggestions de différentes manières depuis.

Mais que ce soit un tout nouveau crossover ou la toute première publication numérique d’événements crossover passés (les deux longshots), une chose qui ne sera probablement jamais revisitée par DC et Marvel est Amalgam Comics.

Pour les lecteurs non avertis, Amalgame était une série de 12 spéciaux co-publiés en 1996 (avec DC et Marvel suspendant la publication de leurs titres réguliers pendant une semaine) qui faisait narrativement partie du 1996 Marvel vs DC/DC vs Marvel événement croisé. Pour faire court, après que chaque univers se soit battu pour décider quel univers pourrait survivre, Marvel’s Living Tribunal et DC’s The Specter ont décidé d’une troisième option: fusionner les univers en un seul.

Le résultat a été un mélange narratif de presque tous les personnages et concepts des éditeurs respectifs, de Dark Claw (Batman et Wolverine) et Super-Soldier (Superman et Captain America) au JLX (Justice League et X-Men).

La prémisse quelque peu maladroite était une curiosité de fan – juste amusante et sans précédent suffisamment pour justifier une deuxième remise des gaz de 12 questions en 1997, même après le scénario qui l’a engendré a été conclu l’année précédente.

Bien qu’ils aient été initialement collectés, les livres de poche commerciaux sont épuisés depuis des années et aucun document n’a jamais été publié numériquement. Et cela ne changera probablement pas de sitôt. Malgré le talent de Marvel et DC pour revenir à ce qui fonctionne pour eux en termes de ventes (nous vous regardons «Crises» et «Wars»), et la propre exploration de Marvel de la prémisse avec des personnages comme Spider-Gwen, Hulkverine et le Infinity Warps En cette époque de propriété des méga-entreprises et de droits de commercialisation de médias d’un milliard de dollars, un renouveau officiel des vrais est très peu probable.

C’est là que nous intervenons.

En discutant des croisements et des événements intersociétés au cours des deux derniers mois, nous avons découvert ici à Newsarama que la prémisse d’Amalgam peut être quelque chose d’un trou de lapin conversationnel. Trouver des combinaisons qui ont du sens et / ou qui semblent cool est un moyen facile de faire disparaître de gros morceaux de la journée de travail sous votre avis, en particulier si vous êtes des fans de bandes dessinées et des lecteurs comme nous tous. Les heures d’ouverture ont commencé à être consacrées à ce que nous appelons «parler de bande dessinée» (vous savez, qui est le plus fort… qui gagnerait dans un combat?) Sur les mash-ups potentiels.

Enfin, nous avons dit ce que diable, mettons-les sur «papier».

Donc, cette semaine, nous allons partager certains des résultats, juste pour le «bordel», alors que la plupart d’entre nous attendent toujours que les bandes dessinées recommencent à être expédiées et que nos magasins de bandes dessinées locaux rouvrent.

Soyons clairs, c’est juste une petite expérience de réflexion amusante avec un petit budget, que nous allons appeler (officieusement) Amalgame à nouveau … Ou en 2020 #AmalgamAgain.

Avant de vous présenter le premier personnage, voici quelques mots sur les règles de base que nous nous sommes fixées.

Pas de relâche. Cela signifie ne pas répéter de caractères ou de combinaisons de 1996 ou 1997. Sur cette note, l’objectif de l’exercice était d’imaginer des amalgames logiques ou curieux (et, espérons-le, cool) inspirés par le statu quo contemporain des personnages, qui comprend le profil de la culture pop et les éléments d’histoire introduits dans les longs métrages et les séries télévisées. depuis l’original, pas seulement les versions de bandes dessinées.

Donc, avec toute cette exposition à l’écart, revenez plus tard lundi pour notre premier #AmalgamAgain, le puissant mortel …