DC élimine les sorties anticipées pour les bandes dessinées avant les librairies

DC élimine la fenêtre d’exclusivité de six jours que les librairies de bandes dessinées de Direct Market avaient sur les romans graphiques originaux et les collections dans les magasins du marché du livre. Cela créera des fenêtres de sortie simultanées jour et date pour les produits DC sur ses trois principaux canaux de distribution – le marché direct, le commerce du livre et le numérique.

L’éditeur a expliqué dans un e-mail aux détaillants de Direct Market que la politique avait été remplacée par « éliminer la confusion des clients quant à la date de vente des titres et synchroniser nos efforts de marketing sur tous les canaux. «

Par exemple, auparavant, un OGN comme Teen Titans: Raven ou une collection comme Monsieur Miracle serait disponible dans les librairies de bandes dessinées un mercredi, avec des comptes de commerce de livres comme Barnes & Noble interdits de le vendre jusqu’à six jours plus tard le mardi suivant.

C’est l’un des nombreux changements de distribution que DC a mis en œuvre pendant la pandémie de COVID-19, notamment l’expansion vers un modèle multi-distributeurs sur le marché direct après 25 ans d’exclusivité Diamond, le passage aux dates de vente du mardi pour les magasins de bandes dessinées, et offrant des sorties quotidiennes «Digital First».