DC: DIAMOND est responsable de la nouvelle série de livres en retard pour les détaillants

Crédit: DC



Crédit: DC



DC a informé les détaillants qu’une deuxième série de titres distribués par Diamond Comic Distributors sera retardée, l’éditeur indiquant que le distributeur est responsable des problèmes. Dans certains cas, DC demande aux détaillants utilisant d’autres distributeurs (tels que UCS et Lunar) de conserver leurs sorties pour une date de sortie ultérieure.

Voici une liste des titres concernés et leur date de sortie révisée

– Aquaman # 59 (couverture principale) se déplace du 26 mai au 2 juin

– Aquaman # 59 (variante) la couverture reste le 26 mai

Crédit: DC



– Le Flash # 754 (variante) du 26 mai au 2 juin

– Batman & The Outsiders # 12 (les deux couvrent) reste le 26 mai

– DC entre en guerre du 2 juin au 9 juin

– Martian Manhunter: Identité du 2 juin au 9 juin

– Les Terrifics Vol. 3: Le jeu de Dieu du 2 juin au 9 juin

– Wonder Woman Vol. 1: La guerre juste du 2 juin au 9 juin

– Wonder Woman: Tempest Tossed reste le 9 juin

– Young Justice Vol. 2: Perdu dans le multivers du 2 juin au 9 juin

Les trois titres précédemment sollicités pour cette semaine – Aquaman # 59, Le Flash # 754, et Batman & The Outsiders # 12 – sont tous disponibles sur les plateformes numériques de DC (comme comiXology) malgré les dates de sortie reportées pour certaines de leurs éditions imprimées.

« DC a fait tout son possible pour soutenir la reprise des activités de Diamond et pour garantir que nos produits soient reçus dans leurs entrepôts à temps pour leurs dates de vente prévues », a expliqué l’éditeur. « Malheureusement, une fois que le produit DC est reçu par nos distributeurs pour une date spécifique en magasin, ils sont responsables de la manière et du moment de leur livraison dans les magasins de bandes dessinées. Si vous rencontrez des retards de livraison, nous vous encourageons à travailler avec votre distributeur pour résoudre ces problèmes. problèmes. »

DC poursuit en disant qu’ils ont « communiqué » avec tous ses distributeurs au sujet de « ces problèmes » et « nous espérons qu’ils traiteront ces problèmes en temps opportun avec vous ».