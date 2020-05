DC dévoile sa gamme DIGITAL ‘FIRST’ pour la semaine 3

Crédit: DC



Crédit: DC



Crédit: DC



DC a présenté ses sorties quotidiennes prévues pour la troisième semaine de sa ligne « Digital First », qui comprend des histoires de Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Swamp Thing et DC Superhero Girls

Le contenu des histoires a été précédemment publié en tant que nouveau matériel dans le Géant ligne d’anthologie.

Voici ce qui arrivera via DC Digital First pour la semaine du 4 au 10 mai:

Crédit: DC



Crédit: DC



Semaine 3:

Lundi de la métropole: Superman: l’homme de demain # 3

« Jeux dangereux»Par Rob Venditti, Paul Pelletier, Drew Hennessy, Adriano Lucas et Clayton Cowles

Le Toyman est lâche dans Metropolis, et il vise un seul homme: LEX LUTHOR! Superman peut-il aller au fond de l’assaut de Toyman contre Lex, ou les jouets terrifiants du méchant feront-ils tomber LexCorp et Metropolis avec lui?

Batman Tuesday: Batman: Gotham Nights # 3«

La loi de la jungle»Par Michael Gray, Ryan Benjamin, Richard Friend, Alex Sinclair et Troy Peteri

Batman est sur la piste d’une série de meurtres au Brésil, où des responsables gouvernementaux et divers capitaines d’industrie ont été mystérieusement assassinés par leurs propres gardes du corps. Aucun des assaillants ne se connaissait, mais l’histoire des meurtres du garde du corps est devenue virale. Alors que le chevalier noir commence à assembler les pièces du puzzle, il remarque que toutes ces victimes ont en commun un lien avec l’industrie forestière, un penchant pour les pots-de-vin … et une femme qui s’appelle POISON IVY.

Wonder Women Wednesday: Wonder Woman: Agent de la paix # 3

« Extinction prévue!”Par Jimmy Palmiotti, Amanda Conner, Daniel Sampere, Juan Albarran, Hi-Fi et Travis Lanham

Wonder Woman pense qu’elle a sauvé le jour où elle empêche un astéroïde de s’écraser sur la Terre, mais un fragment de celui-ci atterrit près des rives de Gorilla City, déclenchant une horreur extraterrestre sur les simians sans méfiance. Maintenant, l’Amazonie incroyable doit arrêter la créature avant que toute la race de gorilles ne soit détruite!

Crédit: DC



Crédit: DC



Jeudi des marées: Aquaman: plongées profondes # 3

« Tempête»Par Steve Orlando, V. Ken Marion, Sandu Florea, Andrew Dalhouse et Wes Abbott

Aquaman et Tempest font la course pour arrêter un monstre enragé qui s’est échappé de sa tombe magique sous la ville de New York.

Vendredi Flash: Flash: l’homme le plus rapide vivant # 3

« L’accéléré et l’infinitésimal”Par Gail Simone, Clayton Henry, Marcelo Maiolo et Rob Leigh

Les travestissements temporels font des ravages dans les rues de Central City, et le Flash a besoin d’une paire de mains supplémentaires pour assurer la sécurité de la ville – il ne savait tout simplement pas à quel point ces mains seraient minuscules!

Dessins animés du samedi matin: DC Super Hero Girls: Infinite Frenemies # 3

« Autant en emporte les chiens”Par Amanda Deibert, Erich Owen et Gabriela Downie

Jessica espère que sa foire d’adoption de chiens aidera quelques adorables chiots à trouver des maisons aimantes, mais Catwoman prévoit de s’aider elle-même! Et quand quelqu’un de spécial attire l’attention de Star Sapphire, son déchaînement jaloux gâchera-t-il la journée … ou sera-t-il la clé pour le sauver?

Dimanche surnaturel: Swamp Thing: New Roots # 3

« Dieux des abysses»Par Mark Russell, Marco Santucci, John Kalisz et Dave Sharpe

On a entendu parler de l’existence de Swamp Thing – et maintenant les touristes envahissent le marais à la recherche d’un aperçu du gros pied du bayou. La popularité soudaine ne fait qu’accélérer les plans de Sunderland Corporation de le détruire, mais Swamp Thing trouve de l’aide dans un quartier inattendu … qu’il le veuille ou non.