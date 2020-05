DC déclare que le lectorat de la bande dessinée numérique a augmenté de 35% sur DC UNIVERSE

Crédit: DC Comics



Selon DC, le lectorat numérique des bandes dessinées a augmenté de 35% dans son service et son application de streaming DC Universe entre les mois de février et avril.

DC indique que, le 12 mai, le service de streaming hébergera 23000 bandes dessinées numériques couvrant de nombreuses époques de DC, tandis que 18 millions de bandes dessinées ont été lues via l’application depuis son lancement en septembre 2018.

Ce serait un changement marqué par rapport à août 2019, lorsque DC Publisher (alors co-éditeur) Jim Lee a déclaré que la réponse aux bandes dessinées numériques était « décourageante » et que le marché avait « atteint un plateau et heurté un mur ».

« Du côté numérique, je pense que cela a été assez plat ces dernières années, ce qui est un peu décourageant », a déclaré Lee à l’époque. « Beaucoup évolue vers l’abonnement, ce qui exerce une pression à la baisse sur les ventes transactionnelles. Mais je pense que c’est décourageant en général parce que tout le monde parle du numérique comme de l’avenir. S’il y a quelque chose qui devrait continuer à croître d’année en année. , ce devrait être cette chaîne. «

« Le fait que cela sorte de plateau et que nous ayons heurté un mur parle de beaucoup de choses différentes », a poursuivi Lee. «Nous devons réinventer ce que nous faisons numériquement. Le service d’abonnement que nous proposons sur la plate-forme DC Universe en fait partie. Nous devons simplement améliorer notre marketing auprès des personnes qui connaissent nos personnages, aiment nos personnages, mais n’achètent pas de bandes dessinées. «

Il est probable que l’augmentation du nombre de personnes qui ne travaillent pas et qui recherchent de nouvelles formes de divertissement pendant l’épidémie de coronavirus, combinée à un manque de nouvelles bandes dessinées physiquement publiées pendant la majeure partie du mois d’avril, soient des facteurs de l’augmentation de DC Universe. lectorat global.

Pour avril, les titres les plus lus dans DC Univers étaient le conte de Batman de l’univers alternatif de Sean Gordon Murphy Chevalier blanc #1et Scott Snyder et Jock’s Le Batman qui rit # 1, en se concentrant sur le méchant qui a fait ses débuts en Dark Nights: Métal.

En mai, DC Universe ajoute Année du méchant # 1, l’intégralité de Batman / Teenage Mutant Ninja Turtles III, et DCeased # 1.