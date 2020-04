DC Comics, Youngblood et Walmart – Le Quotidien LITG 20 avril 2020

Ce sont des temps étranges, mais The Daily LITG est en train de devenir un moyen précieux de quantifier exactement la culture geek de la bande dessinée qui est absorbée en cette période d’épreuve. Hier, nous avons traité des retombées de tous les grands mouvements de DC Comics et des plans de Rob Liefeld pour remplacer Youngblood. Bienvenue à tous, au quotidien Lying In The Gutters, une longue course autour de la veille et de la veille. Vous pouvez vous inscrire pour le recevoir par e-mail ici.

DC Comics, Youngblood, Walmart et les 10 histoires les plus lues hier

Bleeding Cool continue de signaler la fermeture de l’industrie de la bande dessinée, alors que le monopole de distribution de Diamond sur le marché direct a été brisé par DC Comics. Nous avons également compris ce que DC Comics entrait dans Walmart à cette période d’essai. Tenez-vous avec votre Daily LITG.

Les éditeurs de bandes dessinées aveuglés par DC Comics Distribution Punchline Rob Liefeld lance le remplacement Youngblood, # EKO92 Brian Hibbs tient Jim Lee responsable de la décision de distribution DC Le nom de Roman Reigns interdit de la WWE TV selon un rapport Le rapport Walmart: DC a publié de nouvelles bandes dessinées cette semaine et Jim Lee Art Ubisoft publie la liste des chansons « Just Dance 2020 » Batman Week Finale: figurines Batman Mash-Up de Square Enix Les titres de l’épisode de la saison 2 de la Umbrella Academy alimentent nos spéculations Jim Lee parle de DC Comics Distribution et des 230 000 commandes de Batman # 92 Locke And Key / Sandman Crossover Prelude aperçu par Joe Hill

Roy Thomas Vs DC Comics, il y a un an

Roy Thomas sur DC Comics Paying – and Crediting – What Due Amazing Spider-Man # 25 détient la ligne à 7,99 $ en juillet Chris Evans vient-il de confirmer que la théorie d’Avengers: Endgame?! Camren Bicondova ne jouera pas Selina Kyle dans la finale de « Gotham » House Of X et Powers Of X en avant-première de la semaine prochaine, Sea Of Stars au dos…

Événements de bande dessinée se déroulant aujourd’hui

Il y aurait également eu des signatures, des apparitions, des symposiums, toutes sortes d’événements liés à la bande dessinée. Mais quelques-uns sont allés en ligne, et voici certains se produisent encore aujourd’hui, sur le Daily LITG, aucune pause Marvel pour les affecter.

Talking About Comics avec Ty & Brandon, Austin Books & Comics, 18h-19h CT.

Comics X Brescia, Comics League of Brixia, Brescia 16h30 UTC + 2.

Cartooning & Comics, Creative Cauldron, 15h30-16,3 HE

Anniversaire de l’industrie de la bande dessinée, aujourd’hui

Il n’y a peut-être pas beaucoup d’ambiance de fête en ce moment. Ou s’il y en a, la police viendra vous arrêter. Mais les gens de la bande dessinée vieillissent toujours et célèbrent toujours cette date spéciale.

Evan Dorkin, créateur de Lait et fromage, co-créateur de Bêtes de somme

créateur de Lait et fromage, co-créateur de Bêtes de somme John Ostrander , écrivain, créateur d’Amanda Waller, Terre en friche, réinventeur de Suicide Squad.

, écrivain, créateur d’Amanda Waller, Terre en friche, réinventeur de Suicide Squad. Jeff Mason, éditeur d’Alternative Comics et Indyworld

éditeur d’Alternative Comics et Indyworld Igor Goldkind, écrivain, éditeur, distributeur de comics, terme vulgarisé «roman graphique».

écrivain, éditeur, distributeur de comics, terme vulgarisé «roman graphique». Nick Percival, écrivain de bande dessinée, artiste, directeur d’animation.

écrivain de bande dessinée, artiste, directeur d’animation. Dale Berry, éditeur de Myriad Publications, série de romans graphiques Tales of the Moonlight Cutter, créateur de Ninja Funnies pour Eternity Comics.

éditeur de Myriad Publications, série de romans graphiques Tales of the Moonlight Cutter, créateur de Ninja Funnies pour Eternity Comics. Mark A. Lester de Manga Geek.

