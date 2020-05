DC Comics explique pourquoi c’est la nouvelle bande dessinée mardi maintenant

DC Comics a écrit aux détaillants de bandes dessinées au sujet du changement de situation actuel. Celles-ci ont vu DC Comics distribuer des bandes dessinées via deux nouveaux distributeurs, UCS et Lunar, tandis que Diamond fermait ses portes. Maintenant que Diamond redémarre, UCS et Lunar continueront de distribuer des titres DC ainsi que Diamond. Pourquoi les détaillants utiliseraient-ils désormais plus d’un distributeur, alors qu’ils pourraient obtenir toutes leurs bandes dessinées via Diamond? Eh bien, la seule raison que nous pouvons donner est qu’ils pourront vendre des titres DC Comics mardi, un jour avant les magasins de bandes dessinées concurrents qui n’utilisent pas Lunar et UCS.

Nous entrerons dans la politique de cela dans une minute, mais voici ce que DC Comics a à dire, dans les questions qu’ils se sont posées.

Mardi restera-t-il la nouvelle date de mise en vente de DC? Pourquoi mardi? Oui. Le mardi en vente nous permet de synchroniser les dates de sortie sur tous les marchés, et les détaillants sont libres de vendre des produits DC lorsqu’ils les reçoivent le mardi. Les détaillants peuvent également continuer à vendre de nouveaux produits DC à partir du mercredi, si cela convient le mieux à leurs magasins et à leur clientèle. Les titres expédiés via Lunar et UCS seront-ils éventuellement disponibles via Diamond? Oui, à partir de la date de mise en vente actuellement prévue du 19 mai pour les livres qui étaient en fin de commande le lundi 27 avril. Les calendriers devraient être synchronisés entre tous les distributeurs d’ici le 19 mai. Pourquoi était-il nécessaire de mettre à zéro nos commandes chez Diamond? Les commandes de diamants ont été annulées pour les titres DC qui devaient initialement être mis en vente le 1er avril, le 8 avril, le 15 avril et le 22 avril pour vous assurer de ne pas recevoir de commandes doubles si vous choisissez de commander chez l’un de nos nouveaux partenaires de distribution. Comment les retours seront-ils traités avec les nouveaux distributeurs? Lunar et UCS traiteront les retours de la manière traditionnelle. Les retours seront effectués auprès du distributeur auprès duquel vous avez commandé le produit. Les périodiques et les livres dont les dates en magasin se situent entre le 18 mars 2020 et le 24 juin 2020 seront entièrement remboursables. DC fournira un crédit pour votre expédition de retour séparée de ces articles uniquement. Les bandes dessinées provenant de Lunar et UCS dans les trois prochaines semaines seront-elles les premières impressions? Oui, sauf indication contraire, comme Batman # 89 Third Printing et Nightwing # 70 Second Printing.

De façon appropriée, nous pouvons faire un peu de déballage ici. Les librairies ont généralement le New Book Day le mardi et cela inclut des romans graphiques. Parfois, cela signifie qu’une collection ou un roman graphique apparaîtra dans les librairies un jour avant les magasins de bandes dessinées – ou 6 jours après. Désormais, pour DC Comics au moins, ils auront une librairie et une parité de magasins de bandes dessinées, pour les magasins de bandes dessinées qui commandent via Lunar et UCS. Diamond s’en tient toujours à mercredi, et ils ne laisseront pas DC partir tôt, car cela leur donnera un avantage concurrentiel par rapport aux autres éditeurs. S’ils mettaient tout le monde dehors mardi, cela augmenterait les coûts de distribution pour faire passer les livres un jour plus tôt, en particulier pour les clients internationaux. Le Royaume-Uni n’obtiendra pas de distribution Lunar ou UCS, donc encore une fois, le Royaume-Uni sera en décalage avec les États-Unis – une situation que l’ancien vice-président du DC Bob Wayne s’est battu pour éliminer. Steve Geppi a parlé de ne pas vouloir revenir aux batailles de distribution qui ont vu les magasins utiliser le fret aérien pour obtenir un avantage d’un jour sur les autres, et dépenser beaucoup d’argent qui n’est pas retourné dans les bandes dessinées. Verrons-nous ce genre de combat à nouveau?

De plus, à quoi ressemblera DC Comics pour Diamond à l’avenir? Ce n’est plus exclusif à Diamond, donc plus un éditeur Premiere, plus à l’avant des aperçus, et plus de gemmes ou de projecteurs. Cela en aura-t-il valu la peine pour DC, de gagner ce jour supplémentaire?

DC Comics a également déclaré que tous les titres sont l’impression qu’il a été indiqué qu’ils sont sur invitation. Bien que Bleeding Cool ait noté, les livres Giant ont été les éditions du marché de masse Walmart plutôt que les éditions du marché direct que les détaillants attendaient. Vous pouvez rattraper le reste de notre couverture sur l’impact de la situation mondiale actuelle ici ainsi que la nouvelle guerre des distributeurs de 2020 ici. C’est toujours mardi quelque part.

