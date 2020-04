DC Comics, enveloppé de plastique dans Le Quotidien LITG 27 avril 2020

Ce sont des temps étranges, mais The Daily LITG est en train de devenir un moyen précieux de quantifier exactement quelle culture geek de la bande dessinée – et qui a obtenu le meilleur emballage à bulles pour DC Comics. Bienvenue à tous, au quotidien Lying In The Gutters, une longue course autour de la veille et de la veille. Vous pouvez vous inscrire pour le recevoir par e-mail ici.

DC Comics, Stranger Things et Star Trek – les 10 histoires les plus lues hier

Bleeding Cool continue de signaler la fermeture de l’industrie de la bande dessinée, DC Comics arrive emballé dans du plastique et Bill Sienkiewicz est mémorisé. Tenez-vous avec votre Daily LITG.

DC Comics arrive dans les magasins – dans du papier bulle Stranger Things 4 Video Store Fridays Final Edition: La fin d’une époque Star Trek: le directeur de la découverte, Jonathan Frakes, dévoile les détails de la saison 3 Nintendo supprimera la connexion à l’identifiant réseau après le piratage de la Nintendo Switch Bill Sienkiewicz redevient viral et tout est de sa faute Funko réduira ses produits pour le reste de 2020 SNL à la maison toujours un charme pour la deuxième fois, mais un peu trop poli Furloughed Funko et DC Packaging dans Le Quotidien LITG 26 avril 2020 Forbidden Planet of New York lance GoFundMe To Survive Diamond demande aux détaillants de terminer le nouveau DC FOC d’ici lundi soir

Événements de bande dessinée se déroulant aujourd’hui

Il y aurait également eu des signatures, des apparitions, des symposiums, toutes sortes d’événements liés à la bande dessinée. Mais quelques-uns sont allés en ligne, et voici certains se produisent encore aujourd’hui, sur le Daily LITG.

Cartooning & Comics, Creative Cauldron, 15h30-16h30 HE.

Comics Club Online, Bibliothèque D. R. Evarts, Athènes, New York, 15h30-16h30 HE.

Historique de révision – Discussion sur les bandes dessinées et histoires de personnages, The Bomb4stic Bagman, 18 h 30 à 22 h 30 HE

Parler de bandes dessinées avec Ty & Brandon, Austin Books & Comics, Texas 18 h à 19 h CT.

Comics X Brescia, Comics League of Brixia, Brescia 16h30 UTC + 2.

Anniversaires de l’industrie de la bande dessinée, aujourd’hui

Il n’y a peut-être pas beaucoup d’ambiance de fête en ce moment. Ou s’il y en a, la police viendra vous arrêter. Mais les gens de la bande dessinée vieillissent toujours et célèbrent toujours cette date spéciale.

Shawn DePasquale , créateur de SPACE, MN et PIXIES

, créateur de SPACE, MN et PIXIES Dessinateur Keith Andrew Smith

Luis L. Velasco, directeur artistique au Club Batman

