DC annule le titre de MANHUNTERS de KATE HUNTER

Casafan Moteur de RoadHouse, un ventilateur de plafond DC Finition Zing

Garantie 25 ans ! CasaFan Moteur de Roadhouse DC/EC, un ventilateur exceptionnel. Roadhouse est un ventilateur exceptionnel à plus d'un titre, en plus d'être de conception originale, soignée, il est versatile, car vous pouvez y adapter des pales de 132 et 152 Cm. Roadhouse se réclame du style Shabby Vintage