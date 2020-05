DC annule 18 dollars de BD, 4 réimpressions en fac-similé

Crédit: José Luis García-López / Tatjana Wood (DC)



DC a informé les détaillants de bandes dessinées que 22 réimpressions à venir – quatre de sa ligne de télécopie et 18 de sa ligne de Dollar Comics – ont été annulées.

Les titres de télécopie annulés sont les suivants:

Lanterne verte # 76

Batman # 321

Man-Bat # 1

Le Flash # 135

Les Dollar Comics qui ne sont pas sortis pour le moment sont:

Batman # 13 (2013)

Batman # 450

Batman # 663

Catwoman # 1 (2002)

Catwoman # 1 (2011)

Échec et mat #1 (2006)

Detective Comics # 826

Lanterne verte # 1 (2011)

Dark Nights: Métal # 1

Lanterne verte # 29 (2008)

Chasseur d’homme # 1 (2004)

Étoiles et S.T.R.I.P.E. #1

Wonder Woman # 212

Wonder Woman # 14 (2005)

Wonder Woman # 206 (1987)

DC Classics: Justice League # 50

DC Classics: Saga of the Swamp Thing # 21

DC Classics: Legion of Super-Heroes # 1 (1989)

L’éditeur n’a pas donné de raison pour les annulations, cependant, elles semblent faire partie d’un certain nombre de changements que DC a apportés à leur calendrier de publication après l’arrêt de la distribution influencé par COVID-19.