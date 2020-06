DAZN montre tous les matchs de Bundesliga en direct vendredi et dimanche

DAZN a obtenu de vastes droits exclusifs en direct sur la Bundesliga en Allemagne, en Autriche et en Suisse de 2021 à 2025. Le fournisseur de sports en direct a triplé ses droits antérieurs sur le marché intérieur de la Bundesliga et ne diffuse plus le match du vendredi seul, mais aussi tous les matchs du dimanche.

À partir de 2021/22, les fans peuvent découvrir plus d’un tiers de tous les matchs de Bundesliga en direct et exclusivement sur DAZN

Deux des trois jours de Bundesliga par semaine exclusivement à DAZN

Le plus grand ensemble de droits nationaux de football jamais accordé à un service de streaming en Europe





Les 106 matches de Bundesliga en direct vendredi et dimanche sur DAZN

Les fans de football des pays germanophones peuvent espérer une offre de Bundesliga considérablement élargie au DAZN. À partir de la saison 2021/22, DAZN diffusera tous les matchs de Bundesliga en direct le vendredi et le dimanche pendant quatre saisons, soit 3 heures sur 5 de coup d’envoi par jour de match. Il s’agit du plus grand ensemble de droits nationaux de football jamais accordé à un service de streaming en Europe et en même temps, une étape décisive pour DAZN pour devenir le plus important fournisseur de sports en direct en Allemagne.

Les fans de football sont entre de bonnes mains chez DAZN

En plus de la Bundesliga, tous les fans de football en Allemagne peuvent actuellement espérer du football premium supplémentaire sur DAZN. Avec l’UEFA Champions League et l’UEFA Europa League, la Liga espagnole, la Serie A italienne ou la Ligue 1 française, les fans peuvent profiter de la plus large gamme de football d’Allemagne sur DAZN.

Thomas de Buhr, vice-président exécutif DAZN DACH« La Bundesliga sera diffusée exclusivement sur DAZN deux à trois jours par semaine. Cela nous rend fiers de pouvoir offrir à tous les fans trois fois plus de football de Bundesliga qu’en 2021. C’est une étape importante pour DAZN à Façon de devenir le premier fournisseur de sports en direct. «