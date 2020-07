DAZN montre les trois quarts des quatre matchs

La Ligue des champions revient en août. Bien sûr, cela implique également la question de savoir où les jeux seront diffusés. Les diffusions des huitièmes de finale sont fixées depuis longtemps. Maintenant, il y a aussi un règlement pour les quarts de finale. Ici, nous les expliquons.

Ligue des champions, quarts de finale: diffusée à la télévision et en direct

Lors de la saison de la Ligue des champions 2019/20, Sky et DAZN se partagent les droits de diffusion des matchs. Cela ne change pas même après la reprise du jeu dans la classe reine après la pause liée à la corona.

Après que la distribution à la chaîne de télévision payante et le service de streaming avaient déjà été déterminés pour les huitièmes de finale, un règlement était désormais également trouvé pour les quarts de finale. Les trois quarts des duels de la ronde des huit meilleurs, qui se joueront au cours du tournoi Final 8 à Lisbonne, seront diffusés sur DAZN. Sky ne montre qu’un seul match des quarts de finale.

On ne sait toujours pas quelles parties de quel fournisseur montrent exactement. Jusqu’à présent, seuls quatre quarts de finalistes ont été déterminés. Les duels ont été tirés au sort par l’UEFA le 10 juillet. Le RB Leipzig rencontre l’Atletico Madrid et l’Atalanta Bergame le PSG.

S’ils avancent, le FC Bayern affrontera le vainqueur du duel SSC Napoli contre le FC Barcelone. Les quarts de finale des vainqueurs de la rencontre Real Madrid vs Manchester City contre le vainqueur du duel Olympique Lyon contre la Juventus Turin seront terminés.

Ligue des champions: les duels possibles en quarts de finale

Date Accueil client 12.-15. août Real Madrid / Manchester City Olympique Lyon/Juventus 12.-15. août RB Leipzig Atletico Madrid 12.-15. août SSC Neapel / FC Barcelone FC Chelsea / FC Bayern 12.-15. août Atalanta Bergame Paris Saint-Germain





Ligue des champions, huitièmes de finale: diffusées à la télévision et en direct

Contrairement aux quarts de finale, la répartition des diffusions des quatre huitièmes de finale restants est connue. Celles-ci ont lieu les 7 et 8 août. DAZN et Sky diffusent chacun un match en direct les deux jours. La chaîne de télévision payante montre Manchester City contre le Real Madrid vendredi et le match retour du Bayern contre Chelsea samedi.

À DAZN vous pouvez voir Cristiano Ronaldo et la Juventus en action après la défaite au match aller contre l’Olympique de Lyon. Le service de streaming diffuse également le match à domicile du Barca au Camp Nou contre le SSC Napoli.

DAZN n'a pas seulement la Ligue des champions dans son programme. Sur « Netflix des Sports », vous pouvez également voir tous les matchs de la Ligue Europa en direct et en intégralité. DAZN abrite également la Serie A, la Primera Division et la Ligue 1.

Un abonnement coûte alors soit 11,99 EUR par mois, soit 119,99 EUR par an.

Date Accueil client Résultat de la première étape transmission 7. août Manchester City Real Madrid 2: 1 Ciel 7 .. août Juventus Turin Olympique Lyon 0: 1 DAZN 8. août Bayern Munich FC Chelsea 3: 0 Ciel 8. août FC Barcelona SSC Naples 1: 1 DAZN

Ligue des champions: mode au tournoi Final 8 à Lisbonne

Le mode a été adapté à la saison actuelle de la Ligue des champions en raison de la pandémie corona. Lors du tournoi final à Lisbonne, il n’y aura donc pas de match retour. Au lieu de cela, un seul jeu sur un terrain neutre décide de la progression.

La règle des buts à l’extérieur ne s’appliquera plus à partir des quarts de finale. Il ne reste valable que pour les quatre huitièmes de finale restants.

Ligue des champions: calendrier du tournoi Final 8

Les fans de football peuvent attendre avec impatience. Lors du tournoi Final 8 à Lisbonne, aucun match n’a lieu en parallèle. Les quarts de finale se joueront donc sur quatre jours consécutifs. Du 12 au 15 août, il y aura un match dans le tour des huit meilleures équipes.

Quelques jours plus tard, les demi-finales auront lieu les 18 et 19 août, avant que le vainqueur ne soit déterminé le 23 août.

rond Date Quarts de finale 12.-15. août Demi finales 18.-19. août Final 23 août

Ligue Europa: diffusée à la télévision et en direct

Lors de la diffusion de la Ligue Europa, la question est plus claire. Chez DAZN, vous ne manquerez pas une seule minute de jeu des matchs restants. Le service de streaming propose son propre livestream pour tous les jeux. En outre, GoalZone de DAZN a sa propre conférence avec les jeux en parallèle.

RTL est également autorisé à diffuser des jeux sélectionnés de l’EL sur la télévision gratuite. Cependant, selon le contrat de droits négocié, le diffuseur privé ne diffuse qu’un match par jour de match.

